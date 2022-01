Lince: denuncian que posta cobra 7 soles por historial médico antes de prueba COVID-19

Con información de Omar Coca/URPI-LR

Según varias denuncias, personal de un centro de salud de Lince cobraría 7 soles por historial médico a todas las personas que se acercan a sacarse una prueba de descarte de COVID-19. En vísperas, el ministro Hernando Cevallos aseguró que este proceso es totalmente gratuito en todo el ámbito nacional.

“Yo tengo EsSalud, pero he venido hacerme el descarte aquí. Para eso me han cobrado 7 soles. Los que son de acá (Lince) y no se han inscrito también están pagando”, señaló un adulto de la tercera edad a La República.

Otra de las presentes denunció, además, que solo habilitan pocos cupos para este proceso. “Yo he venido estos tres últimos días y no me han dado ticket. Me iban atender solo si hacía el pago”, relató a este diario. Asimismo, indicó que se mostró sorprendida cuando le solicitaron el monto previo a la evaluación.

Al respecto, el personal médico del centro ubicado en el jirón Manuel Candamo 495 dijo que el cobro es para mantener un orden en la atención.