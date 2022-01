Delincuentes asaltan a policía uniformada en Comas: “Ya perdiste”

En Comas, una suboficial de primera de las Águilas Negras fue asaltada en horas de la noche en el paradero de la avenida México, cuando esperaba su vehículo para ir a laborar.

De acuerdo con Buenos días Perú, dos delincuentes se acerca a la policía para arrebatarle su mochila. Pese a estar uniformada, los hampones la amenazaron con un arma de fuego.

“Yo me encontraba en el paradero de México esperando el carro para irme al centro de trabajo. En eso, una persona me dice: ‘Ya perdiste’ . Yo volteo y tiene un arma en la mano, lo que hice fue tratar de que no me agreda. En ese momento, aparece otro sujeto a quererme quitar la mochila”, expresó.

La agente trató de quitarles el arma de fuego para evitar que lastimen a los transeúntes; sin embargo, al ser dos personas, pudieron retenerla y huir.

No obstante, según el matinal, la PNP pudo identificar a los delincuentes y capturarlos. Los hampones fueron llevados a la comisaría Túpac Amaru.

Uno de los ladrones responde al nombre de Michael Jordan Echevarría, de 20 años. En tanto, el otro era un menor de edad, de 16 años.

Tras la intervención, la suboficial pudo reconocerlos y recuperar sus pertenencias.