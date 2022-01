Tercera ola: ¿cuántas provincias han pasado a nivel de alerta alto?

Esta tarde mediante una conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio a conocer qué lugares del Perú han pasado a nivel de alerta alto tras confirmarse la llegada de la tercera ola de la COVID-19 en territorio nacional. Asimismo, describió una serie de nuevas medidas que deberán cumplirse para frenar los contagios.

Además, Cevallos hizo referencia en que la mayor parte de internados no han recibido ninguna dosis contra el virus. “Se han incrementado los casos de COVID-19, pero no la mortalidad. La mayoría de pacientes en UCI no están vacunados. Por eso, es importante vacunarse y recibir su refuerzo”, dijo.

COVID-19: ¿cuántas provincias pasan a nivel de alerta alto?

Son un total de 23 provincias que se reportan en alerta alta, entre ellas: Ica, Pisco, Jaén, Cusco, Cajamarca, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huara, Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Ilo, Mariscal Nieto y Tumbes.

¿Cuáles serán las medidas para el nivel de alerta alto?

Mediante el Decreto Supremo N° 186-2021-PCM, cuya vigencia es hasta el 16 de enero, se han establecido las siguientes medidas que deberán ser acogidas por los ciudadanos con el fin de reducir los números de contagio:

Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente.

de lunes a domingo de 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente. Establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda.

Está permitido el transporte interprovincial terrestre.

En cuanto a los aforos permitidos en espacios cerrados:

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%.

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 40%.

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%.

Playas abiertas.

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%. Se permite delivery de 4.00 a. m. a 11.00 p. m. de lunes a domingo.

Templos y lugares de culto: 40%.

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 50%.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%.

Bancos y otras entidades financieras: 60%.

Eventos empresariales y profesionales: 50%.

Peluquería y barbería: 50%.

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%.

Gimnasios: 40%.

En espacios abiertos, no hay limitación de aforo, pero debe respetarse el distanciamiento social:

Artes escénicas.

Enseñanza cultural.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

Baños termales al aire libre.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

Mercados itinerantes.

Por su parte, queda totalmente prohibido la realización de las siguientes actividades: