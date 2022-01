COVID-19: largas colas se registran para pruebas de descarte gratuito en Surco y Jesús María

En Jesús María y Surco, una gran cantidad de personas acuden a realizarse pruebas de descarte gratuitas, luego de que algunos de su círculo cercano dieran positivo tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Con la tercera ola de la COVID-19, los ciudadanos se aproximaron al centro de salud de Surco, ubicado en la cuadra 1 del jirón Daniel Cornejo. Allí se registró una larga cola para las pruebas.

“Estoy aquí desde las 4.00 a. m. Tengo tos y dolor de garganta por eso estoy aquí. Es para descartar”, expresó una adulta a América Noticias.

Asimismo, un adulto mayor explicó que se encontraba en el lugar desde las 5.00 a. m. porque no pudieron atenderlo ayer, martes 4 de diciembre.

“Solo atendieron ayer a 20. Hay personas que hacen cola para cinco familiares y no me parece justo porque nosotros nos levantamos temprano para ir a trabajar y no nos quieren atender. Yo me quiero tomar la prueba porque tengo síntomas como dolor de cabeza y me falta la respiración”, agregó.

El panorama es similar en un centro de salud en la Av. Arnaldo Márquez, en Jesús María. En este lugar, la mayoría de la cola estuvo conformada por jóvenes.

“Estoy aquí desde las 5 de la mañana. Tengo síntomas desde el sábado. Estoy trabajando y como tres o cuatro compañeras más están contagiadas ahí en el trabajo. Nos han pedido el descarte porque tenemos contacto con los clientes”, puntualizó.

Mapa de puntos COVID-19 a nivel nacional

Ingresa a la plataforma proporcionada por el INS (dale clic a este enlace)

Selecciona la opción filtros

Elige la zona geográfica en la que deseas realizar la consulta: región, provincia y distrito

Luego, dale clic a resumen de información

Después, te saldrá el listado de los puntos donde puedes realizar la prueba

Finalmente, selecciona cualquiera de ellos y te aparecerán los datos como su horario de atención y su dirección.