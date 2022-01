Callao: familia busca a menor de 15 años que desapareció el 1 de enero

Una familia está desesperada desde que desconoce el paradero de Carlos Alfredo Laura Rojas, de tan solo 15 años. El adolescente salió de su vivienda del Callao el último 1 de enero; sin embargo, hasta ahora no tienen noticias de él.

Sus padres ya realizaron la denuncia correspondiente en la comandancia policial y solo esperan información sobre el menor de edad, quien estaba con buzo negro, polo y zapatillas blancas al momento de perderse.

“Mi hijo salió de casa sin decir nada y no ha regresado hasta el día de hoy. Me estoy comunicando con sus compañeros, pero hasta ahora no hay nada concreto”, reveló la madre de familia a este diario.

El estudiante es de contextura delgada, tez mestiza, cabello y ojos negros. Asimismo, mide 1,66 cm y usa lentes. Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 980 441 991 . Sus parientes se lo agradecerán.

Familia pide apoyo para ubicarlo. Foto: difusión

Cusco: familia denuncia extraña desaparición de hombre desde Navidad

Los familiares de Pedro Lucio Rojas Rodríguez también están viviendo una situación de incertidumbre, ya que no tienen noticias del hombre desde el último 25 de diciembre. Antes de perder contacto con él, sus parientes se enteraron que había sido intervenido por la PNP hasta en dos oportunidades en Cusco.

“Un testigo contó que mi padre se exaltó porque no le dejaron entrar a la feria del Santurantikuy, fue reducido por los policías, no entendieron que mi padre sufre de presión alta”, manifestó el hijo del desaparecido.