Rescatan a cinco bañistas en playas trujillanas en el inicio del año

El domingo 2 de enero, personal policial de la Sección de Salvamiento y Rescate en el Medio Acuático logró rescatar a cinco bañistas que eran arrastrados por fuertes corrientes marinas en playas de la ciudad de Trujillo.

Fuentes policiales informaron que al promediar las 12.10 del día, en el sector Torres de San Borja del balneario de Las Delicias, lograron poner a buen recaudo a un menor de edad, identificado con las iniciales A. A. Z. (13), quien fue arrastrado por la corriente marina a una distancia de 100 metros.

Víctimas fueron sacados del mar para salvar sus vidas. Foto: URPI-GLR

A las 3.50 p. m., en la playa de Salaverry, los agentes del orden sacaron de las aguas a un adolescente de iniciales A. R. M. (12), quien estaba siendo jalado por las olas en un trecho de más de 50 metros.

Asimismo, a las 3.55 p. m., en el sector Los Delfines del balneario de Las Delicias, lograron rescatar del mar a dos ciudadanos identificados con las iniciales M. I. C. C. (20) y A. J. P. M. C. (23), quienes fueron salvados tras ser arrastrados hasta una distancia de 100 metros, aproximadamente.

A las 4.45 p. m., en el sector Caracol de Las Delicias, un menor de 11 años de edad fue sacado de las aguas a una distancia de 200 metros adentro del mar.

Los ciudadanos rescatados fueron trasladados a la orilla del mar, donde se les brindó los primeros auxilios.