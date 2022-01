Mesa Redonda: personal de Municipalidad de Lima suelda puertas y genera incendio durante operativo

Con información de María Pía Ponce / URPI-LR

Mesa Redonda nuevamente estuvo en alerta por un amago de incendio. Durante un operativo de clausura de depósitos clandestinos en el jirón Puno, se prendió fuego en uno de los almacenes, saliendo gran cantidad de humo.

Un equipo de La República que se encontraba en el lugar de los hechos registró el suceso. Según las imágenes, los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima soldaron la puerta para ingresar al almacén y en ese momento se generó el incendio.

El local contenía mercadería inflamable, como plásticos, telas, entre otros. Los bienes se echaron a perder por el fuego. En tanto, los comerciantes afirmaron tener todo en regla y negaron haber sido notificados por la comuna limeña.

“No nos han notificado. Se está quemando. No lo usamos como almacén. No nos han dado nada. (...) Se prendió de por sí cuando rompieron la puerta así no más”, explicó una comerciante.

Las personas culpan a la comuna limeña del incendio. Tras ello, este medio intentó comunicarse con el gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, Jonathan Ríos, pero el funcionario desapareció de la escena.

Ante esa situación, hubo un enfrentamiento verbal entre los miembros de la comuna limeña y trabajadores de las galerías de Mesa Redonda. No obstante, ambos se unieron para apagar el fuego.

Cabe precisar que hace unos días, hubo un incendio de gran magnitud en la galería Plaza Central, también ubicada en Mesa Redonda. Si bien no hubo heridos, se destruyó gran parte de la edificación ubicada en Cercado de Lima, donde funcionaba un almacén ilegal de plásticos.