“La cuarentena nacional no dio resultados, no nos parece conveniente”: ministro Cevallos

Hernando Cevallos manifestó que, ante el inicio de la tercera ola por el nuevo coronavirus, mañana habrá una reunión junto a los ministros de Estado para evaluar qué medidas restrictivas deberá acatar la ciudadanía. Sin embargo, precisó que una cuarentena nacional no sería una opción, ya que la primera no dio ningún tipo de resultados.

“Las cuarentenas que hemos tenido, al principio, en la primera ola, nosotros no las consideramos... La cuarentena nacional, como se planteó, no dio resultados, no nos parece conveniente. Vivimos en un país donde existe un 75% de informalidad y a las familias no se les puede encerrar”, dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, manifestó que esta medida trajo consecuencias muy severas, como el estrés en los niños y en las personas de edad que no pudieron manejarla.

Cabe resaltar que el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, confirmó que el Perú está frente a una tercera ola de contagios por la COVID-19. Ante esto, la cartera ofrecerá una conferencia de prensa este martes, donde anunciará las nuevas medidas al respecto.

“Hoy, a las 7 de la noche, a partir de (esa hora), se dará una conferencia de prensa, informando el tema de la COVID-19, de las estrategias y medidas sanitarias. Porque mañana él está llevando un planteamiento específico a la reunión de la PCM”, anunció Juan Carlos Mori Celis, presidente del grupo de trabajo, a La República.