Periodista denuncia que tardaron en atenderla en el hospital Rebagliati

La periodista Alicia Meza utilizó sus redes sociales para denunciar la negligencia y mal trato que recibió en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. Según detalló en un extenso post, asistió al nosocomio luego de perder gran parte de la visión de su ojo derecho. Tras investigar por cuenta propia, dedujo que se trataba del desprendimiento de retina; sin embargo, aún así necesitaba la opinión de un especialista.

La primera visita al establecimiento de salud la hizo el lunes 27 de diciembre; sin embargo, tuvo que apersonarse nuevamente al día siguiente para que la atendieran. Cuando por fin logró ingresar al consultorio, la especialista le dijo que no era una emergencia oftalmológica.

“Me dijo que lo único que tenía era un poco alta la presión y me dio un papel para que pasara a Admisión. Todo de una manera bastante hostil, sin nada de empatía ni buen trato, como suele suceder en los hospitales de Essalud . […]”, subrayó en su cuenta de Facebook.

Luego del mal momento, Alicia Meza se fue al área de Admisión y, posteriormente, la volvieron a derivar con la médica que la había atendido, quien le dijo que no había ningún oftalmólogo presente. Ante esto, la envió al nosocomio INO o al hospital Almenara.

Comunicado fue publicado el 31 de diciembre del 2021. Foto: Facebook Alicia Meza

“Esto último era imposible porque no soy de esa red. Me fui. No discutí ni insistí porque eso era pelear con gente indiferente al dolor ajeno. Gente que se comporta como si le hiciera un un favor al asegurado que, como yo, paga ese seguro médico esperando un buen trato”, detalló.

Ante el miedo de perder la visión, la mujer de prensa se apersonó al nosocomio Almenara; no obstante, no la atendieron porque no pertenecía a esa red. Esta incertidumbre se extendió por varios días más hasta que por fin este martes la internaron en el hospital Rebagliati y el jueves estará entrando a sala de operaciones.

“Al final, luego de insistir, sí me internaron hoy día y me operarán el jueves. Ha sido una mala experiencia. Me pudieron haber operado la semana pasada. Los servicios de salud en esta pandemia andan muy mal y muchos se quedan sin atención”, relató a este diario.