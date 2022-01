El Agustino: roban camión furgón de 22.000 dólares delante del vigilante durante la madrugada

Con información Jessica Merino / URPI-LR

En El Agustino, una familia fue perdió su herramienta de trabajo luego de que unos delincuentes se llevaran su camión furgón valorizado en 22.000 dólares durante la madrugada de este martes 4 de diciembre.

Un equipo de La República se acercó al lugar de los hechos para tomar las declaraciones de los familiares afectados por la delincuencia. Según indicaron, todo el suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad, a las cuales pudo acceder este medio.

En las imágenes se observa que unos hombres se acercan al vehículo y proceden a conducirlo para emprender la huida.

“A las 3 a. m. se lo han llevado. Es una herramienta de trabajo de mis familiares. Es bastante penoso que se lleven así de fácil la camioneta. Es una cochera. Dejábamos el vehículo ahí”, expresó el familiar de la víctima.

Asimismo, el hombre denunció que pagaban la cochera y también seguridad, pero aun así el guardia que estuvo esa noche dejó que los hampones se dieran a la fuga con el vehículo.

“Siempre cuando se sale de la reja,el vigilante hace que paremos para que se percate si somos los dueños o no. En este caso, el vigilante no se percata. (…) No entendemos por qué. En las imágenes se ve que se van con el carro y el vigilante no hace nada”, detalló.

La familia ya realizó la denuncia en la comisaría del sector y pidió apoyo para recuperar el vehículo de placa AFL-881, modelo HD64, del año 2014.