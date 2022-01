Mujer denuncia que su expareja la golpeó y se llevó a su hijo sin consentimiento

Ha pasado más de siete días desde que Jorge Luis Cortabrazo Gálvez (54) se llevó a su hijo de las manos de su madre Shelady. El último 29 de diciembre, la joven vería por última vez a su pequeño antes de irse a trabajar. Ella relató a La República que al retornar de su labor, el menor ya no estaba en la vivienda e insistió a su expareja que le diga su paradero.

“Yo le pregunté, pero él me dijo que se había ido a la peluquería con un sobrino. Me pareció raro”, señaló. Sin embargo, el sujeto le preguntaría otra vez si ellos retomarían su relación a lo que ella respondió que no. Ante ello, el hombre procedió a violentarla y robarle su cartera.

No obstante, Cortabrazo Gálvez huyó cuando la fémina gritó. Producto de ello, la joven tuvo un hematoma. “Él no volvió y me negó ver a mi hijo. Tuvimos una videollamada con mi pequeño el 31, pero él la cortó al ver que mi menor hijo dijo algo que no debía. No sé nada de él y no me quiere dar la dirección”, acotó.

Un día antes, Shelady acudió con un médico legista para que certifiquen las heridas y se proceda la denuncia por violencia física y psicológica; sin embargo, encontraría que su expareja también la había denunciado.

“Me había denunciado por violencia psicológica cuando eso no pasó. Pero, lo peor es que cuando quise poner la denuncia en la comisaría de El Agustino no me querían recibirla y solo me hicieron una ampliación de la denuncia que mi expareja puso”, mencionó.

Asimismo, reiteró que recibió ciertos maltratos por parte del oficial a cargo y otro personal de El Agustino, quienes no quisieron recibir ni la denuncia psicológica. “Me sentí mal por eso. No me querían atender ni ayudar para ver dónde está mi hijo”, señaló.

La agraviada también sostuvo que los familiares de Jorge Luis Cortabrazo Gálvez (54) sabrían dónde se encuentra el menor de 8 años. “Pido por favor que me ayuden las autoridades porque quiero saber dónde esta mi hijo, si está bien y que se sepa”, dijo.

Por último, la joven ya acudió a un Centro Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que se pueda conocer el caso de violencia física y psicológica. Asimismo, esta no sería la primera vez que este sujeto agrede a la mujer.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del MIMP, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).