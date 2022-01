Detectan irregularidades en designación de funcionarios de Catacaos

Luego de realizar un operativo de control, la Contraloría de la República detectó que la gestión municipal del alcalde de Catacaos (Piura), José Muñoz Vera, habría contratado de manera ilegal a funcionarios.

Según el informe de control N° 021-2021-2-0454, los funcionarios habrían sido designados sin cumplir con los requisitos establecidos por ley para sus cargos. En esta irregularidad, los auditores determinaron responsabilidad administrativa en siete funcionarios.

Asvierten irregualidades en municipio de Catacaos. Foto: La República.

Se trata de gerentes y subgerentes, funcionarios de confianza designados por el actual alcalde José Muñoz, durante el periodo de enero de 2019 a diciembre de 2020, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado mediante resolución de alcaldía Nº 196-2013-MDC-A de 6 de marzo de 2013, vigente hasta la fecha.

Entre estos funcionarios que continúan laborando hasta el momento se encuentran el gerente de Asesoría Jurídica, Humberto Junior Ramos Ramos; el gerente de Desarrollo Urbano, Eder Robledo Gonzáles; el de Desarrollo Social, Francisco Zapata Ramos y el subgerente de Presupuesto, Denisse Ancajima Chiroque.

Según el informe, en el caso del actual gerente de Asesoría Jurídica, Humberto Ramos, solo acredita un año de experiencia, a pesar de que la ley exige cinco años en la administración pública en cargos directivos.

La misma situación se advierte en el caso del gerente de Desarrollo Rural y Servicios Técnicos, Eder Robledo Gonzáles, quien solo acreditó un año y nueve meses de experiencia a pesar que el MOF exigía cinco años de experiencia como mínimo en cargos similares.

Tras esta situación, la entidad notificó al burgomaestre del distrito para que deslinde responsabilidad.

Al respecto el alcalde, dijo que los funcionarios involucrados ya no laboran en dicha institución. Sin embargo, explicó que, en el caso del ex gerente de Asesoría Jurídica, Humberto Ramos, la contraloría no habría tomado en cuenta los trabajos que realizó en otras municipalidades, pero percibía su sueldo bajo la modalidad de recibos por honorarios.

Asimismo, aseveró que ya se le abrió investigación administrativa al responsable del área de personal y los que resulten responsables por no advertir la falta de experiencia en la administración pública de Eder Robledo Gonzales.