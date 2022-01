Desborde hospitalario o comunitario: ¿cómo será la tercera ola Covid?

Redacción sur

Ómicron está avanzado de manera rápida. En el sur, la variante de COVID-19 más transmisible de todas, ya llegó a Arequipa y Apurímac. Sería cuestión de tiempo que se disemine en otras regiones.

Ante la confirmación del primer caso en Arequipa, la Gerencia Regional de Salud (Geresa), dispuso con retraso el cerco epidemiológico desde ayer. “El día de hoy (ayer) se ha reincorporado el personal, están haciendo la recolección de información, si ha salido a fiesta, de la ciudad, o ha recibido familiares de visita”, señaló el gerente, Christian Nova Palomino. La mujer, de 32 años, con las tres vacunas, fue monitoreada en el hospital Honorio Delgado Espinoza hasta el domingo último. Se encuentra estable.

¿Qué características tendrá la tercera ola con Ómicron? Para la jefa de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de EsSalud, Marianela Ruiz, estadísticamente podrían colapsar los hospitales. “ De 100 que enfermaban, 20 iban al hospital. Ahora no enfermarían 100 sino 200 y van a llegar 40. Así se podría superar el número de camas”, indicó Ruiz.

Pero enfatiza que epidemiológicamente por el comportamiento clínico, menos severo, no requerirían mayormente hospitalización. “ Está ola sería comunitaria porque los casos, leves y moderados van a estar circulando en nuestra comunidad , desconociendo si son positivos”, señaló.

Ruiz subrayó que estos cuadros leves no son aplicables a la población con comorbilidad o factores de riesgo. Si ataca la ómicron a un paciente oncológico agravará su estado como cualquier otra variante.

La especialista indicó que en EsSalud los casos han ido en aumento desde la segunda quincena de diciembre. Explicó que la positividad aumentó lenta, pero sostenidamente y que en los siguientes 15 días es posible un repunte tras reuniones de fin de año. El 60% dispuestas para Covid-19 esta llena en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, mientras que en la Villa Cerro Juli solo están ocupadas 5 camas.

Nova indicó que Arequipa continúa en meseta plana de casos en la región. Señaló que tienen el personal de salud necesario para enfrentar la tercera ola. La estrategia es contenerlos en el primer nivel de atención con centros de oxigenación. Acotó que se está conformando la UCI pediátrica para los menores de edad el Honorio Delgado. Solicitará además al Instituto Nacional de Salud (INS) la secuenciación de más muestras. A la semana solo 10 de Arequipa son analizadas.

Cusco: vacunan en postas

Al momento la mejor arma contra el virus. A partir de hoy todos los centros de salud de la región Cusco aplicarán vacunas como medida ante la ómicron. En tanto los dos puntos fijos de inmunización seguirán: estadio Inca Garcilaso De la Vega y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La jornada se realizará desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. Se aplicarán primeras y segundas dosis, así como las de refuerzo para mayores de 18 años.

Javier Ramírez, gerente regional de Salud, sostuvo que antes de la quincena de enero se conocerá el número de contagios por las fiestas.

Aunque en Cusco no se ha detectado casos de ómicron, Ramírez no descarta que ya esté circulando la nueva cepa ante la proximidad geográfica con Arequipa y Apurímac . Según el último reporte, los contagios nuevos por día fueron 38 y no se registró ningún fallecido.

Alerta en Puno

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno declaró en alerta permanente los diferentes centros de salud de la región por ómicron. Aún no se confirman casos, pero para el titular de la Diresa Puno, Juan Carlos Mendoza, ya está circulando. Indicó que se tienen 11 plantas de producción de oxígeno medicinal. Sin embargo, dos están inoperativas y para mantenimiento.