Denuncian robo de anillo valorizado en 60.000 dólares en hotel de Miraflores en Año Nuevo

Un conocido hotel de Miraflores ha sido denunciado por el robo de un anillo valorizado en 60.000 dólares. Según la denunciante, el hecho ocurrió durante la cena de Año Nuevo en el JW Marriott Hotel.

La afectada reside en Estados Unidos junto a su esposo y llegó a Lima para celebrar las fiestas de fin de año de 2021. Sin embargo, la celebración se perdió tras el presunto hurto de su anillo.

“Lo puse en el saco, en el closet. En el saco de mi esposo que usó la noche anterior. Hemos salido tranquilos, todavía no habían hecho limpieza de cuarto porque recién salíamos nosotros”, contó a América Noticias la mujer, quien se quedó en la habitación 1601.

De acuerdo con el referido medio, la pareja salió a visitar a sus familiares en San Juan de Lurigancho y dejó su joya en la habitación, pero no lo encontró cuando regresó.

“Cuando yo he regresado a la 1 de la tarde me puse a descansar porque teníamos la cena de año nuevo. Cuando ya me he bañado, cambiado para salir. ‘Dije: oh, me tengo que poner mi anillo porque a las 7 empezaba la cena’, lo que yo había separado. En ese momento voy a sacar el anillo (del saco) y no estaba”, explicó.

La mujer precisó que la joya está compuesta de un brillante medio de 40 mil dólares y lo demás vale alrededor casi 20 mil dólares. Asimismo, habló con el responsable del hotel, buscaron el anillo, pero tampoco lo hallaron.

“Ya bajamos a donde teníamos que hablar, les dije qué era lo que pasaba. Yo tengo la cena a las 7 p.m., yo quiero que me den solución, que vean’. (Pregunté) quién había entrado a la habitación y me dijeron que solamente la persona que había hecho limpieza (...) A las finales no me dieron un apoyo a mí”, expresó.

El caso está siendo investigado por la División de Investigación de Robos de la Dirincri. El matinal informó que el conocido hotel no se pronunciará al respecto.