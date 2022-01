COVID-19: el Perú ya vive una tercera ola de contagios, pero aún no de muertes

El Perú ha entrado a la tan advertida tercera ola del COVID-19 en pleno auge de la variante ómicron, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud (Minsa), quienes precisaron que hoy se hará oficial el anuncio. Y es que el número de contagios se ha disparado en solo semanas, sobre todo, en jóvenes y adultos. Lo preocupante es que la situación podría empeorar producto de las recientes fiestas de Año Nuevo.

El director de Investigación Epidemiológica del Minsa, César Munayco, precisó que solo entre el 19 y el 25 de diciembre últimos se detectaron 17.529 casos positivos de COVID-19; lo cual significó un incremento de cerca de 7.000 nuevos contagios en comparación con la cifra de la semana anterior, comprendida entre el 12 y 18 de diciembre, en la que se reportaron 10.597.

Ayer tanto él como el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisaban que era casi una realidad la tercera ola. Hoy tendrán una reunión con un comité de expertos y el Instituto Nacional de Salud (INS) para verificar los reportes epidemiológicos.

“Hay un incremento importante en el número de casos, eso era predecible por las fiestas navideñas. Ya habíamos estimado que si la población no era responsable, iba a ocurrir esta situación”, explicó a La República.

Detalló que Lima metropolitana es la ciudad que tiene un mayor crecimiento de casos, ya que pasó de 6.045 a 11.471 infectados en una sola semana. “Un 90% de aumento”, dijo. En tanto, las regiones de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque y Piura también presentan un leve incremento.

Munayco advirtió que la cantidad de casos positivos podría elevarse tras las celebraciones de Año Nuevo y recién se reflejarían la siguiente semana.

Para el analista de datos Juan Carbajal, hasta el momento esta tercera ola es diferente a la segunda, principalmente, por la vacunación. Esta vez solo sería de casos y no de decesos, el cual sigue teniendo, desde hace cuatro meses, un promedio de 35 muertes diarias. Esto gracias a que se logró obtener al 80% de la población objetivo inmunizada. “No hay ninguna región del país que tenga un punto de quiebre en la cifra de fallecidos”, señaló.

Asimismo, comparó la situación con la vista el año pasado, donde el número de fallecidos era de al menos 200 casos al día. “El promedio diario actual de casos de COVID-19 es similar al del 10 de enero del 2021 (en plena segunda ola). Sin embargo, el promedio actual de muertes es 84% menor que en aquella fecha”.

Alerta por ómicron

El Minsa ha reconocido que el aumento de contagios se debe a la presencia de la variante ómicron, la cual ya está en 9 regiones del país. Hoy se reportan 309 casos, aunque pueden ser más contando a aquellos que no son reportados producto de la deficiente vigilancia genómica.

Solo Lima y Callao tienen 288 casos de ómicron. Le siguen Ica (6), Piura (5), Áncash (4), Loreto (2), La Libertad (1), Arequipa (1), Huánuco (1) y Apurímac (1).

“Estimamos que el 7,6% de los casos a nivel nacional corresponderían a ómicron y en Lima y Callao probablemente este porcentaje sea mucho más alto, pues estimamos un 53% de la frecuencia”, admitió el jefe del jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez. Advirtió que esta mutación del virus se está extendiendo a otras regiones del país.

Recordó que los síntomas que causa la variante ómicron son muy similares a los de una gripe. “Lo que es la pérdida del olfato y gusto es mucho menos frecuente. Hay un poco más de síntomas generales con la enfermedad. (...) Se pueden confundir los síntomas con un resfrío”, indicó. En ese sentido, instó a las personas que presenten fiebre, tos o dolor de garganta a realizarse un descarte de coronavirus.

Ocupación hospitalaria

Las camas de cuidados intensivos (UCI) tienen más del 50% de ocupación, mientras que las de hospitalización bordean el 30%. No obstante, de acuerdo con Juan Carbajal, la ocupación hospitalaria, a nivel nacional, muestra un incremento en los últimos 7 días. “Principalmente se ha dado por el aumento de camas en la Villa Panamericana de Lima”, detalló.

Para el presidente de la Sociedad Medicina Intensiva, Carlos Lescano, esta cifra podría variar en los próximos días, luego de las celebraciones de Año Nuevo. “Este repunte de casos se refleja a nivel hospitalario y UCI en un promedio de 10 días. La segunda semana de enero veremos los efectos de estos contagios generados durante las fiestas”.

Señaló que el 90% de los pacientes que permanecen en UCI son no vacunados. “La mayoría de ellos no han recibido ni una sola dosis”. En esa línea, el jefe del INS advirtió que los pacientes no vacunados tienen 21 veces más riesgo de fallecer a causa del nuevo coronavirus.

Deficiencias y medidas

Lescano señaló que no contamos con el número de personal necesario para combatir una tercer ola de gran magnitud. Indicó que tienen tan solo 750 intensivistas para una demanda de casi 3.000 camas UCI a nivel nacional. “En caso de que tengamos una tercera ola de magnitud de la segunda, vamos a ocupar todas las camas posibles y se va a desplazar a los pacientes no COVID-19″, alertó. Añadió que no se han aprobado modificaciones de las leyes que permitan que los médicos trabajen en dos lugares del Estado y que realicen horas extras.

Por otro lado, recordó que cuando empezó la segunda ola se contaba con alrededor de 2.700 camas de cuidados intensivos; sin embargo, tras culminar este periodo, 900 camas UCI pasaron a la atención de pacientes no COVID-19.

A fin de evitar que el sistema hospitalario colapse y que el número de casos aumente, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, señaló que es importante hacer un seguimiento de los nuevos casos de ómicron, realizar más pruebas de descarte y aumentar las medidas de prevención.

“La primera disposición es que la gente esté vacunada. Tenemos regiones como Madre de Dios y Puno que no están llegando ni al 50% de sus habitantes inoculados. Además, se debe insistir en usar correctamente la mascarilla, asistir a lugares ventilados y hacer visitas domiciliarias”, comentó.

Seguirán con detección

Ayer hubo problemas en diversos centros de salud por la falta de pruebas moleculares para detectar el COVID-19. Sobre ello, el ministro Cevallos afirmó en RPP que no se ha reducido el presupuesto para la compra de las mismas. “Este se mantiene, solo que se han comprado más ‘baratas’. Tenemos 2 millones de pruebas adquiridas entre antigénicas y PCR”.

Anoche, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, señaló que “se evalúa ampliar el horario de vacunación en las regiones donde hay un porcentaje considerable de rezagados. “También se está evaluando reducir días de aislamiento según la variante predominante”.

Ministro Cevallos descartó escasez de pruebas moleculares y antigénicas contra el coronavirus. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

Vacunación: más de 600.000 adolescentes rezagados

El Ministerio de Salud informó que existe una brecha de al menos 600.000 adolescentes de 12 a 17 años que no se han colocado ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19.

La directora de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, añadió que se hará un cruce de información de los datos con el fin de eliminar esta cantidad de rezagados.

“Esta es una población escolar de la que sí o sí tenemos que hacer una evaluación exhaustiva”, indicó la especialista.

Se espera lograr culminar con este grupo de adolescentes a fin de comenzar con la inmunización de los menores de 5 a 11 años. Cabe resaltar que Cevallos confirmó la llegada del lote de vacunas para la quincena de enero.

Reacciones

César Munayco, epidemiólogo del Minsa

“Hay un incremento importante en el número de casos, eso era predecible por las fiestas navideñas (...) Por más restricciones que se coloquen, la pandemia se mueve por el comportamiento de las personas”.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico

“El aumento de los casos de COVID-19 es importante. Y hay que considerar que la toma de muestras ha sido pequeña, porque si hubiera sido mayor, el número de infectados se podría haber duplicado”.

PUEDES VER: Especialistas refieren que variante ómicron está en Arequipa más de un mes

Casos de COVID-19 se disparan a nivel nacional

Infografía - La República

Infografía - La República