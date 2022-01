COVID-19: ¿cómo debo cuidarme en casa y qué precauciones tomar para no contagiar si doy positivo?

Distintos especialistas coinciden en afirmar que Delta es la variante del coronavirus que predomina en la población peruana; sin embargo, los contagios del linaje ómicron aumentan cada vez más y con mayor velocidad. Hasta la fecha, ya son 309 casos confirmados por el Ministerio de Salud (Minsa).

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señala que los casos reales de la variante ómicron superan por mucho a las cifras confirmadas en el país. Esto se debe a que no hay suficiente capacidad para realizar la secuenciación genética, que se usa para detectarla.

Por su parte, el ministro de Salud prevé que la tercera ola de la pandemia estaría llegando en el transcurso de estos primeros días del 2022. Todo va depender del comportamiento de la población y qué tanto respeten las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

Ante el rebrote de los casos de COVID-19 en Perú y la reinfección de quienes se aplicaron la vacuna, los ciudadanos que no desarrollen los síntomas graves de la enfermedad pueden realizar la cuarentena en casa bajo algunas recomendaciones para no exponer a los familiares.

¿Qué hacer si mi prueba de coronavirus dio positivo?

De acuerdo con la infectóloga del hospital regional Daniel Alcides Carrión de Junín, Pierina Vilcapoma, si un ciudadano da positivo a la COVID-19, debe acudir a una consulta médica para que se le informe sobre la medidas que debe tomar en casa, así como “testear si ha tenido contactos cercanos”

Si la persona infectada no tiene factores de riesgo, ya está vacunada, no es una persona mayor y no tiene ninguna enfermedad, puede autoaislarse en su domicilio. “ Debe usar mascarilla en casa, lavarse las manos constantemente, tratar de no compartir habitación con nadie, tener una para él solo y que esté bien ventilada ”, explicó a este medio.

La especialista precisó que los antigripales comunes también puede ayudar, pero se debe evitar los antibióticos. “Cuando sean solo sintomáticos, no incluyan antibióticos ni corticoides. Se pueden tomar los antigripales que normalmente usamos, (que) suelen incluir paracetamol y antihistamínico”, señaló para La República.

“Eso hay que diferenciarlo de los antibióticos. En el tratamiento para COVID-19, tratamos de evitar el uso de los antibióticos”, precisó.

Por su parte, Miguel Palacios Celi recomendó la Villa Panamericana y otros centros de aislamiento temporal del Gobierno si la persona infectada no tiene un ambiente adecuado en su hogar.

“Habría que ver si la persona tiene un cuarto con baño o si tiene ventilaciones. Si no tienen un sitio ideal, pueden ir a la Villa Panamericana, que es para aislar a las personas que han dado positivo y que tengan un cuadro leve. Ahí tienen ventilación, alimento y monitoreo médico. También están los centros de aislamiento temporal que tiene el Gobierno. Ahorita hay cupo, pero mañana más tarde no sabemos”, afirmó el decano del CMP.

¿Cuánto tiempo debo hacer cuarentena?

Pierina Vilcapoma adelantó que el tiempo de cuarentena por infección de coronavirus en Perú es de “siete y hasta cinco días” actualmente . “Todavía no está actualizado en el Ministerio de Salud, pero el centro de control de enfermedades de Estados Unidos, las asociaciones internacionales de salud ya han estado poniendo información sobre la disminución del tiempo de cuarentena en personas que están vacunadas y se infectan”, acotó.

En esa línea, la infectóloga destacó la importancia de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en los efectos de sintomatología y contagios. “En diversos estudios se ha encontrado que los días que una persona enferma contagia, si ha estado vacunada previamente, son mucho menos y la cantidad de virus que expulsa también es menor . Entonces, lo que se recomienda es que se disminuya la cuarentena a cinco días para quienes recibieron las dos primeras dosis. Incluso si una persona tiene contacto con otra que es positiva para coronavirus, si está vacunada, no es necesario que se haga el despistaje”, aclaró.

Esta disminución del tiempo de aislamiento social aplica para las variantes hasta ahora conocidas. Ómicron es bastante contagiosa, pero el tiempo de cuarentena que debe hacer una persona que contrajo este linaje no es mayor a los demás.

¿Qué pasa con los no vacunados?

Quienes no tienen la inmunización contra el coronavirus sí tendrán que cumplir los 14 días de aislamiento social, de contraer la enfermedad. “ Los riesgos son altísimos para ellos. Al ser más contagiantes, se manejan cargas virales más altas ”, advirtió Vilcapoma Balbin.

En cualquiera de los casos, la cuarentena debe iniciar a partir del día en que aparecieron los primeros síntomas, según indican los especialistas.

¿Cuándo llamar a emergencias si tengo coronavirus?

El decano del CMP recomienda obtener un pulsímetro para medir la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco. “Son esos aparatitos que te pones en el dedo. Si ven que marca menos de 90, significa que necesitan oxígeno y deben acudir a un centro médico”, puntualizó.

“Si marca más de 95, está bien; menos de 95 ya es para irse preocupando; si marca menos de 90, ahí sí se necesita ayuda médica. En estos casos, la persona ya está respirando menos, está provocando un daño irreversible, no solo al pulmón, sino a sus órganos internos. Si no entra la cantidad adecuada de oxígeno, se comienzan a acidificar los tejidos; luego se produce la acidosis metabólica, que es el fallo multisistémico y la persona está en peligro de perder la vida. El oxígeno es muy importante”, recalcó.

Palacios recordó que las vacunas no contrarrestan el contagio y, pese a que en la mayoría de casos evitan la enfermedad grave, esto no siempre se cumple. La infección en los vacunados se supone que es leve, pero hay casos y casos. Aún estando vacunados, si nos exponemos a una persona que tiene alta carga viral, te va transmitir alta carga viral; entonces, sí puede faltarnos el oxígeno ”, exhortó.

Los expertos enfatizaron las medidas hasta ahora recomendadas por el Minsa como principales armas en la lucha contra la pandemia, que después de dos años de iniciarse aún azota varios países del mundo.

“La doble mascarilla bien puesta, el distanciamiento social y la ventilación natural de los ambientes, eso es muy importante. La ráfaga de viento que entra a la habitación, tira los aerosoles, los dispersa y evita que los respires; entonces, la infección que te da es leve”, aconsejó Miguel Palacios.