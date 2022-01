Callao: hallan sin vida a joven que desapareció en playa Cantolao

Un joven de 28 años desapareció el último lunes 3 de enero en la playa Cantoloa, cuando acudió con su familia para disfrutar del balneario. Él se perdió en el mar y recién este martes 4 fue hallado sin vida.

El personal de buzo de la Policía de Salvataje y miembros La Marina encontraron el cuerpo de Fernando Llanos a unos cuatro o cinco metros de la orilla. En diálogo con Canal N, los familiares informaron que llegó a la playa con su hijo, su pareja y su tía.

Asimismo, detallaron que el joven ingresó al mar y momentos después comenzó a sentir un calambre que dificultó que pueda salir del mar. Su tía trató de ayudarlo, pero la corriente de agua se lo llevaba y no pudo rescatarlo. Pese a que pidió ayuda, nadie acudió a su auxilio debido a que no había salvavidas.

“En ese momento no había ningún salvavidas, no había nadie, y tratamos de pedir ayuda, pero hasta la fecha en sí no nos han ayudado en nada”, expresó la tía.

Se conoció que el hombre se desempeñaba como transportista y que tiene un hijo de 8 años. Esto ocurrió solo unos días después de que nuevamente se permitiera el acceso en las playas de Lima y Callao.