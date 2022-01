Hospital Yanahuara de EsSalud colapsa tras cierre de nosocomio edil

Roberth Orihuela

Javier Llosa y Luz Flores son dos pacientes que tras varios intentos obtuvieron una cita para ayer con el fin de realizarse un estudio ecográfico en el Hospital Municipal, ubicado en el distrito de Cerro Colorado. Grande fue sorpresa al no poder ingresar, pues los trabajadores les informaron que el último día del 2021 la Red Asistencial Arequipa de EsSalud dio por terminado el convenio interinstitucional que permitía la atención de 67 mil asegurados provenientes del Cono Norte de la ciudad . Estos pacientes ahora deberán reprogramar sus citas y atenderse en el Hospital de Yanahuara. El problema es que en solo unas horas el área de emergencia de dicho nosocomio colapsó.

El director del Hospital Municipal, Elisban Vera Zeballos, manifestó su rechazo a la decisión del gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Edilberto Salazar Zender. Y es que mediante oficio Nº 617, del 28 de diciembre, informó que el 31 de diciembre del 2021 culminaría el convenio interinstitucional que tenían.

Salazar Zender argumenta en el documento que, “ en el contexto de la pandemia, se han presentado factores que han contribuido a reducir la demanda de servicios ”. Además, señala que el Ministerio de Salud (Minsa) restringe las consultas externas, y las normas de contención social y cuarentena restringen la circulación de ciudadanos y por lo tanto el acceso a servicios.

“ Es una pena que en medio de la pandemia en lugar de ampliar la atención se restrinja mucho más. Ahora estos pacientes ni siquiera han sido informados debidamente y se les han programado citas a pesar de que ya sabían que no serían atendidos”, dijo Vera Zeballos.

El médico acotó que la decisión del gerente de EsSalud en Arequipa fue tan negligente que ni siquiera les pidieron las historias clínicas y además les dejan una deuda de S/ 7′102.526. “Si son referidos a otros nosocomios de EsSalud los médicos no sabrán qué tratamiento aplicar porque no tendrán sus historias. Lo más preocupante es que no dicen si nos pagarán la deuda”, acotó preocupado el médico.

Ayer los pacientes acudieron al de Yanahuara. Allí unos hacían cola para reprogramar su cita, otros para realizarse pruebas COVID-19 y los más afectados fueron los que requerían atención de emergencia, pues la cola rondó el perímetro del nosocomio.

En tanto, el Hospital Municipal atenderá ahora consultas privadas, aunque dicen que a precios sociales.

EsSalud se defiende

Mediante un comunicado EsSalud indica que los pacientes que se atendían en el Hospital Municipal deberán hacerlo ahora en Yanahuara. Las consultas externas se realizarán en el CAP III Miraflores, ubicado en la avenida San Martín. Además, señalan que en el corto plazo retomarán la atención en Cerro Colorado.