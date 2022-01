Arequipa: gerente involucrado con “Los hijos del cóndor” sigue en el cargo

Luis Jaime Huerta Astorga sería uno de los engranajes de la presunta organización criminal “Los hijos del Cóndor”. Desde que se desbarató al grupo, Huerta es uno de los que ha pasado desapercibido en todo este caso. El aún titular de la Gerencia Regional de Agricultura sería uno de los funcionarios clave que habría brindado diversos beneficios a los consejeros regionales, según detectó la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa. Pese a todo ello se mantiene incólume en su cargo pese a la cercanía que mantuvo con el suspendido gobernador Elmer Cáceres Llica.

Jeimi Flores, que cumple prisión preventiva en el penal de Socabaya, habría gozado de esos privilegios. El equipo celular de la consejera regional fue incautado cuando fue intervenida, se encontró diversos mensajes solicitando que colocarán en puestos de trabajos a sus allegados y familiares. Uno de los personajes con que se comunicó fue con Huerta.

En febrero, Flores intercambió mensajes WhatsApp con “José Onofre”. Este le envió al celular de la consejera dos currículos de las personas Efren Erick Málaga Suni y de José Antony Málaga Suni. También le pidió directamente si había algo para “chambear” y Flores le contestó “el lunes llamas al ‘inge’, te paso su número mañana”. Dos días después, el 22 de febrero, intercalaron estos mensajes.

- Hola Jeimi, bueno días. ¿Qué fue del número que me ibas a enviar para llamar?

- Ya (Flores le envía el contacto celular “GER Agricultura Jaime”). Lo llamas de parte de la consejera de Caylloma, ya le dije que llamaras. Añadió la consejera.

Pero no es la única persona con quien la autoridad le dijo que coordinara con Huerta. El 2 de junio “José Berdejo” le envía su currículo y le indica que ya es colegiado. Unos días después le escribe esto: “ José buen día, mañana puedes ir a la Gerencia de Agricultura para una entrevista con el gerente Jaime Huerta , por la mañana a las 9″. El mismo currículo de “José Berdejo” fue compartido a quien sería el contacto del mismo Jaime Huerta y le explica:

-Inge buenos días, para trabajo.

-Lo revisaré, contestó quien sería el gerente

-Para obrero, le precisa Flores.

Anteriormente, Flores también le compartió los currículos de los Málaga Suni antes mencionados, lo que corroboraría la facilidad que tenía para ofrecer empleos. Huerta Astorga no es un investigado directo de “Los Hijos del Cóndor”, pero durante las audiencias la Fiscalía anunció que incluirá más personajes en todo este entramado. El exregidor de Cerro Colorado es conocido por ser muy allegado y hasta amigo de Cáceres y del ex gerente general del GRA, Gregorio Palma, quien también cumple prisión. “Huerta paraba más en el gobierno regional que en la gerencia”, sostuvo una fuente.

PUEDES VER: Hospital Yanahuara de EsSalud colapsa tras cierre de nosocomio edil

Este grave cuestionamiento no es el primero en el historial de Huerta. Fue criticado por malos manejos en la organización de ferias itinerantes por la pandemia y la División Anticorrupción de la Policía intervino las oficinas en 2020. También un agricultor lo acusó de ser testaferro de Cáceres. Enfrentó 25 denuncias penales en su contra, según consta en los registros del Distrito Fiscal de Arequipa. De ellos fueron archivados preliminar y de manera definitiva 14 procesos. Sin embargo ,tiene pendientes seis procesos penales en investigación.

Telesforo Revilla, presidente del Sindicato Unitario de trabajadores del Sector Agrario, señaló que la Región debería evaluar la permanencia de Huerta.

Defensa a medias

Cuando se le consultó a Huerta sobre los mensajes indicó desconocerlos. Señaló que no saber si es mencionado. “ Los consejeros me tenían hambre más bien. Yo no he recibido CV o eso. Casi conmigo los consejeros no coordinaban ”.

Sobre si efectuó esos favores señaló no recordar los nombres por ejemplo de “José Berdejo”.