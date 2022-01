Arequipa: extienden contrato de trabajadores CAS del sector salud que habían sido cesados

Un grupo de 34 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras, que componían equipos de salud mental, podrán continuar laborando por dos meses más en sus respectivos centros de salud de Arequipa.

A los servidores se les venció el contrato de trabajo a fines del 2021 y no se les renovó, por lo que acudieron a dialogar con el gerente regional de Salud Christian Nova Palomino para exponer su problemática.

Tras la reunión, llegaron al acuerdo de que trabajarán durante dos meses en la modalidad de servicios por terceros y, mientras tanto, los dirigentes buscarán la suscripción de una adenda a sus contratos por la modalidad CAS.

El decano electo del Colegio de Psicólogos, Julio César Abarca, manifestó que este personal trabajó desde octubre de 2020, en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus.

“El gerente de salud ha accedido a tercerizar sus servicios por dos meses, pero dando continuidad”, indicó Abarca. Pidió a los profesionales que acudan mañana miércoles 5 de enero a la sede de la red Arequipa Caylloma, ubicada en el edificio de Héroes anónimos de la avenida Independencia para regularizar su situación.

El gerente de Salud Christian Nova Palomino explicó que el problema se originó porque este personal CAS no fue incorporado en el aplicativo del Ministerio de Economía. “Ese trámite se tiene que regularizar porque es personal CAS antiguo. Por lo tanto, tienen que estar incorporados; como no están, no hay presupuesto”, explicó Nova.

Mientras duren los dos meses de contrato por terceros, harán el trámite para regularizar la situación, para que tengan los beneficios y bonificaciones de los que goza el personal de salud. Para pagar los sueldos de los 34 profesionales, se requiere de un presupuesto ascendente a 112.000 soles mensuales.