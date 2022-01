Consejeros no deciden para cuando agendarán votación de la Adenda 13

Roberth Orihuela

A pesar de que el plazo que dio el Concesionario del proyecto Majes Siguas II para aprobar la Adenda 13 venció el pasado 30 de diciembre del 2021, los consejeros regionales aún no se ponen de acuerdo en la fecha para la sesión extraordinaria y votar. En tanto, los días pasan y el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes, Arturo Arroyo Ambia, está cada vez más preocupado, pues a pesar de los oficios enviados al Consejo Regional no parece haber reacción. “Y la empresa ha vuelto a decir que no ampliarán el plazo, pero tampoco dicen cuándo iniciarán el procedimiento de resolución del contrato”, dijo.

Arroyo Ambia explicó que desafortunadamente las comunicaciones con la constructora Cobra, único miembro del Concesionario Angostura Siguas, no han dado frutos. “No sabemos lo que realmente piensan. Nos han dicho que están a la espera de que el Consejo Regional dé muestras de que quieren hacer algo, o sino iniciarán el procedimiento de caducación del contrato, pero no nos dicen cuando. Lo peor es que los consejeros no parecen ponerse de acuerdo, esto es una mala señal”, contó.

Dichos y contradichos

Las posiciones en el pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA) son dispares y hasta totalmente contrarias. El consejero José Luis Hancco indicó que tras la elección de una nueva directiva en el CRA, se debería proceder a la elección de nuevas comisiones ordinarias, y que la responsabilidad de emitir el predictamen de la Adenda 13 recaería en la comisión de Agricultura y Riego.

“La Comisión Especial terminó sus funciones el 31 de diciembre y quedó desintegrada. Luego de elegir al presidente del Consejo Regional debemos decidir la conformación de las comisiones. Lo cierto es que es complicado que esta semana podamos debatir la Adenda 13 en una sesión extraordinaria, porque no hay un predictamen”, dijo Hancco.

Agregó que ni el Ejecutivo regional ni la gestión de Ysrael Zúñiga, le han pedido explícitamente que emita un predictamen o un proyecto de Acuerdo Regional sobre la adenda.

Por su parte el consejero Harberth Zúñiga contó que el 31 de diciembre la Comisión Especial se reunió, incluido Hancco, y acordaron que esta debía continuar hasta pasar al debate la Adenda 13. “Lo acordamos todos e incluso se puso como fecha tentativa para la sesión extraordinaria este viernes”.

Para Zúñiga, la postura de Hancco es saboteadora. “Primero dice una cosa ante nosotros y algo distinto a la prensa. Es un mal síntoma”, finalizó.

Silvio Arias en favor de la Adenda 13

El consejero Silvio Arias manifestó estar de acuerdo con la Adenda 13. Señaló que la sesión extraordinaria para el voto debía programarse a más tardar el viernes. “No podemos permitir que la inversión se pierda para Arequipa. Pediré que se debata a más tardar el viernes. No queremos una demanda internacional”, acotó.

Arias también manifestó que apoyará a José Luis Hancco para ser el nuevo presidente del Consejo Regional. “Es un reconocimiento a su iniciativa”.