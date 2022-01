Trujillo: padre mata a puñaladas a su hijo en fiesta de Año Nuevo

El asesinato ocurrido el 1 de enero de 2022 en el sector Villa Marina, distrito de Salaverry, en Trujillo, conmocionó a los pobladores de la zona por cuanto fue un padre, quien mató a su propio hijo. El adolescente salió en defensa de su madre, la cual era buscada por el exconviviente de esta para quitarle la vida.

El hecho ocurrió en un predio de la manzana G del sector Villa Marina. El menor muerto limpiaba parabrisas en los semáforos y según la madre, su expareja y padre del muchacho, lo apuñaló en la espalda cuando trató de detenerlo, ya que el homicida fue en busca de ella para acuchillarla apenas llegó el Año Nuevo.

Cuerpo de menor fue llevado a la morgue para la necropsia. Foto: La República

La madre mencionó que el homicida, de apellido Parada, había purgado cinco años de prisión en Venezuela, pero sus hijos lo trajeron a Perú para que se reencuentre con la familia, pues Parada había asegurado que había cambiado y pensaba en trabajar honradamente. Sin embargo, no fue así.

“Él me tenía amenazada de muerte. Desde los 15 años que viví con él fui siempre maltratada. Me agredía delante de mis hijos. Yo he tenido puñaladas de él y también hasta un disparo en la pierna”, aseveró la mujer, quien pide a las autoridades que capturen al prófugo victimario y pague su culpa. La División de Investigación Criminal (Divincri) está a cargo de las pesquisas.