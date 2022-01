Trujillo: aniego de canal de regadío afectó viviendas

Un aniego ocasionado por un canal de regadío afectó las viviendas en la urbanización Santa María, en Trujillo. Este hecho, según los vecinos, se repite constantemente cuando las aguas colapsan del canal por donde transitan y al estar las calles en parte baja terminan perjudicando este sector.

Estas aguas son usadas para regar los cultivos de la zona La Encalada, pero ante la falta de la limpieza de los canales estos colapsaron y el agua terminó empozándose en la calle José Inclán, calles aledañas y avenida La Marina. Incluso, en algunos casos terminó ingresando a los domicilios.

“Esto no es de ahora, siempre tenemos este problema, al parecer los encargados de supervisar que los canales por donde se lleva el agua del canal de la Mochica Baja no le dan mantenimiento y al final genera problemas para nosotros, los vecinos, que tenemos que estar pendientes de que las aguas no ingresen a nuestros domicilios. Esto también puede atraer al zancudo del dengue ”, expresó un vecino a La República.

Pero este canal no solo causa estragos en esta zona de Santa María, en las Urbanizaciones de Las Casuarinas, El Sol también se ven perjudicados, sobre todo los que viven detrás del ex complejo Chicago donde toda la avenida Montesinos se ve afectado por estas aguas de regadío.

Los vecinos han presentado documentaciones a la Comisión de Regantes, encargados de la administración de estas aguas en Trujillo, así como diversas autoridades, pero no han tenido respuestas positivas para la solución de esta problemática.