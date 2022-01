Los Olivos: delincuentes roban 100.000 soles a cambista y le rompen la cabeza

Alrededor de la 1.30 p. m. del último 31 de diciembre del 2021, un cambista fue interceptado por un grupo de delincuentes que le rompieron la cabeza para arrebatarle 100.000 soles en efectivo. La víctima comentó que había salido de su trabajo, ubicado en el Centro Financiero de la Av. Tomás Valle, en la Panamericana Norte, y se transportaba en su moto lineal a su vivienda.

A pocas cuadras de su casa, el cambista sintió que un vehículo lo empujó por detrás y cayó al piso. “Se bajaron cuatro sujetos del vehículo, me comenzaron a golpear la cabeza y empezaron a registrarme todo el cuerpo para robarme lo que tengo. Luego llegaron otros ladrones en dos motos lineales”, dijo el Sr. Gabriel a La República.

No es la primera vez

El hombre comentó que no es la primera vez que sufre un robo a mano armada. En 2016, unos hampones le robaron 35.000 soles y en 2018, dos años después, le arrebataron 80.000 soles. La cifra en total bordea los 250.000 soles.

Pese a que el mismo 31 puso la denuncia en la comisaría Sol de Oro, los efectivos policiales aún no se han comunicado con él sobre las investigaciones del caso. “La primera denuncia lo hice en la comisaría de Independencia y la segunda, como era un monto fuerte, tuve que ir a la Dirincri de la Av España. Parece que no les interesa. La policía, en este aspecto, no se mueve”, agregó.

El cambista manifestó que el dinero iba a ser destinado para comprarse su casa. “Es un trabajo de muchos años, no es de meses, yo me dedico hace 25 años al cambio de dólares. Yo quería comprarme mi casa. El dinero estaba destinado a eso”, señaló.

“Le pediría al presidente Pedro Castillo que vea la problemática de los ciudadanos. Las personas están desamparadas, somos víctimas de robo y las autoridades no brindan solución. La delincuencia avanza y toma terreno”, concluyó.