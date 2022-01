Demandan más presupuesto para cumplir con la Ley Nacional del Cáncer

En noviembre pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el proyecto de reglamento de la Ley Nacional del Cáncer (N° 31336), que comprende acciones que garanticen la cobertura universal, gratuita y prioritaria para los pacientes de cualquier tipo de cáncer.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha precisado a La República que se está terminando de procesar todos los aportes recibidos y que la reglamentación de la norma estaría saliendo a mediados de enero “a más tardar”.

Los pacientes con cáncer llevan más de cuatro meses a la espera de la reglamentación de esta ley, la cual contempla que todo residente en el territorio peruano con diagnóstico definitivo de cáncer, y que no cuente con seguro médico, sea afiliado de manera directa al Seguro Integral de Salud (SIS).

Para Karla Ruiz de Castilla, directora de la organización de pacientes con cáncer Esperantra, es urgente reglamentar la ley y asignar mayor presupuesto.

“Como organización de pacientes, vemos a diario que aquellos que son más vulnerables no tienen acceso a diagnóstico o tratamiento y se les dice no a los tratamientos de última generación como para el cáncer de pulmón, en el que hay tratamientos dirigidos que permiten que los pacientes sobrevivan más años, pero en Perú esto no se cubre en el sistema público. Pasa lo mismo con el cáncer de mama y otras patologías, se les dice no casi a diario”, refirió.

Y es que desde el 2012 con el Plan Esperanza solo se financian siete tipos de cáncer: linfoma, mama, cuello uterino, colon, estómago, próstata y leucemia. Pero con la nueva norma se va a cubrir todas las patologías oncológicas de manera integral.

Sin embargo, Ruiz apuntó que esta norma requiere de recursos. El presupuesto para el cáncer en el 2021 fue de 343 millones de soles, pero para el 2022 se va a reducir en 18% a pesar de que existe la referida ley. Y lo que se necesita es más de 850 millones de soles adicionales para cubrir todo lo necesario en cáncer y fortalecer los IREN en regiones. A la fecha solo hay tres.

“Felicitamos al Gobierno por poner en agenda este tema, pero una ley sin presupuesto es letra muerta, y si le quitamos a ese presupuesto chico de 343 millones de soles, es ilógico. Es incoherente que se reduzca. La necesidad, más bien, es asignar más presupuesto para hacer la Red Oncológica Nacional, con el fin de poder incrementar los tratamientos que se vayan a cubrir y mejorar la atención a los pacientes que estén a nivel nacional”, dijo.

Los pacientes con cáncer llevan esperando más de cuatro meses la reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer (N° 31336). Foto: La República

El golpe de la pandemia

Tras la pandemia no ha habido un diagnóstico oportuno y los pacientes han suspendido sus tratamientos, tanto es así que más del 50% de los pacientes oncológicos no han recibido la quimioterapia o radioterapia.

“Entonces, lo que va a pasar es que habrá más beneficiarios de la ley porque se van a atender más patologías y a eso se añade el flujo retrasado de pacientes no diagnosticados a tiempo y los continuadores que van a ir en estadios más avanzados”, advirtió Ruiz de Castilla.

Se necesitan más medicamentos

Asociaciones civiles de pacientes oncológicos pidieron que el Estado optimice el proceso de aprobación para los medicamentos oncológicos que no estén en el Petitorio Nacional de Medicamentos.