Callao: joven de 28 años desaparece en playa Cantolao durante salida familiar

Un hombre de 28 años desapareció este lunes 3 en la playa de Cantolao, en el Callao. La víctima asistió al balneario junto a sus familiares para disfrutar del verano; sin embargo, alrededor de las 5.45 p. m. se perdió en medio del mar.

Sus allegados intentaron rescatarlo; no obstante, la intervención no fue suficiente, en especial porque el afectado estaba a cinco metros de distancia de la orilla. Sus seres queridos temen lo peor y pidieron a la Marina de Guerra que intervenga en la búsqueda.

“Yo he tratado de ayudarlo, pero su cuerpo se iba para adelante. Yo sentía que también me iba. Nadie se metió a ayudarnos. Gritábamos, pero nadie se metía a apoyarnos”, relató una de las parientes a ATV noticias.

Asimismo, denunció que al momento de los hechos no había ningún salvavidas cerca de la playa. El hombre ha sido identificado como Fernando Heras Llanos.

“En ese momento no había ningún salvavidas, no había nadie y tratamos de pedir ayuda, pero hasta la fecha en sí no nos han ayudado en nada”, añadió la mujer, quien se mostró notablemente preocupada.

Se conoció que el hombre se desempeñaba como transportista y que tiene un hijo de 8 años. Esto ocurrió solo unos días después de que nuevamente se permitiera el acceso en las playas de Lima y Callao.

Esta medida fue implementada a fin de evitar que los casos de COVID-19 aumenten y se propague la variante ómicron, que es considerada por la OMS como “preocupante”.

Trabajos de búsqueda continuarán el martes

Los rescatistas, alrededor de las 8.00 p. m., indicaron que continuarán los trabajos de búsqueda el martes 4 de diciembre, cuando haya más luz en el lugar.