Sutep señala que debe analizarse contexto epidémico para clases presenciales

El secretario regional del Sutep en Arequipa, Hamer Villena, sostuvo que las autoridades nacionales deben realizar un análisis del contexto social y de la pandemia antes de fijar una fecha de retorno a clases. Puso como ejemplo el eventual inicio de una tercera ola, que podría modificar los plazos.

“Se requiere una evaluación de contexto social, evaluar el inicio de la tercera ola (…). Es muy aventurero decir empezamos ahora a como dé lugar”, expresó Villena, tras ser consultado sobre si la próxima vacunación en menores de 5 a 11 años podría allanar el retorno a clases.

El Gobierno central ha establecido que en marzo se produzca el regreso presencial a las aulas, que en los dos últimos años se mudaron a la virtualidad por la pandemia.

Según Villena, al momentom, los profesores no se oponen al regreso a clases, pero remarcó que hay puntos que el Gobierno está incumpliendo, como cerrar las brechas de infraestructura. Sostuvo que, por lo menos, el 30% de colegios no tiene servicios completos. También cuestionó que no se vaya a dar alimentación a los alumnos.

Finalmente, solicitó al nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna, tener una gestión sin tintes ideológicos o sindicales. Cómo se recuerda, el anterior titular, Carlos Gallardo, estaba vinculado al sindicato magisterial del presidente Pedro Castillo.