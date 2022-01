Arequipa: funcionario de la Unsa cuestiona a Contraloría

Arequipa. Luis Gamero Juárez, jefe de la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), cuestionó el informe de Contraloría.

En este documento se le encuentran responsabilidad administrativa y penal por supuestas irregularidades en la adquisición e implementación de la planta generadora de oxígeno medicinal para pacientes con Covid-19. Según el órgano de control, se generó un perjuicio de más de 160 mil soles.

Para Gamero, lo señalado por Contraloría carece de sustento. Refiere que él solo hizo el requerimiento de la planta y aprobó una ampliación de plazo. Estas debieron cambiarse porque no había el equipo y era urgente su compra por lo que se vivía a causa de la pandemia.

Afirma que no participó en el comité de compra, dice incluso no saber quién fue la empresa que ganó. “Todo esto le respondía a Contraloría, pero no lo tomaron en cuenta”.