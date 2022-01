Puno: por variante ómicron, piden que se defina si fiesta de la Candelaria se realizará o no

Puno. Tras confirmarse el primer caso de variante ómicron en la región Arequipa, especialistas pidieron a autoridades definir si se llevará a cabo la fiesta de la Candelaria 2022.

El biólogo Juan Carlos Paucar señaló que es inconcebible que hasta la fecha no se adopten determinaciones concretas. Recordó que la última variante es altamente contagiosa y que, si se realiza la fiesta más importante del sur del país, los contagios podrían crecer significativamente.

Por su parte, el biólogo Fredy Condori, jefe del laboratorio COVID-19, señaló que entre Puno y Arequipa hay bastante afluencia de pasajeros. Explicó que, si se quiere saber si esta nueva variante del virus llegó o no a Puno, no se podría conocer. La razón es que desde hace varios meses ya no se realiza secuenciación genómica por falta de reactivos.

