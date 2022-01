Piura: menor muere en aguas de canal Biaggio Arbulú

Un trágico inicio de año le tocó vivir a una familia del asentamiento humano El Indio, en Piura, luego de que el menor de sus integrantes perdiera la vida ahogándose en las peligrosas aguas del canal Biaggio Arbulú.

El hecho ocurrió la mañana del 1 de enero cuando el menor de iniciales E.R.Q. (11) les pidió permiso a sus padres para ir a jugar con sus amigos en su bicicleta. El menor fue acompañado hasta el tercer puente del canal, donde se sumergió en el agua junto con sus demás compañeros.

Sin embargo, su corta estatura habría provocado que quede atrapado en las profundidades del canal, y sin la posibilidad de pedir ayuda a los amigos que llegaron con él. Sus compañeros dieron aviso a los padres del menor, pero ya era demasiado tarde.

Personal de Serenazgo de Castilla y la Policía ayudaron con la búsqueda y rescate de los restos del niño tras dos horas de haber sucedido su desaparición. El caso también fue comunicado a un representante del Ministerio Público, quien dispuso el internamiento del cuerpo en la morgue central de Piura.

El padre del menor, Edwin Rosillo Carrasco, mencionó que todos los que ingresaron el agua eran mayores que su hijo y sí sabían nadar. Aseveró que nadie se percató de la ausencia de este hasta después de un tiempo.

“Mi hijito no iba a poder salir del canal, él era chiquito y no sabía nadar. Esa travesura le ha quitado la vida, me siento muy triste, empezando el año pierdo a mi pequeño. Él era mi adoración, mi segundo hijo, a quien cuidaba mucho, pero a veces uno no sabe lo que va a pasar en solo cuestión de minutos “, dijo Rosillo.