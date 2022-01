Madre de Dios: película 4 altares se estrenará este 2022

La película 4 altares, del guionista y director peruano Alonso del Río, se estrenará este 2022. La cinta fue grabada en diversos paisajes de la ciudad de Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios.

El filme aborda temas de relevancia, tales como la urgente atención que necesita la Amazonía y el planeta en general frente a la sobreexplotación de los recursos, y la transformación de la consciencia a través de las plantas sagradas.

“Conozco Puerto Maldonado hace 25 (años) y me preocupa mucho la conservación de la región. Es el último departamento casi intacto que hay, pero lamentablemente están queriendo no ver que el futuro podría ser turístico y no necesariamente minero”, indicó Del Río a Radio Madre de Dios.

Asimismo, precisó que el filme no tiene una visión de entretenimiento, sino de concientizar a las personas y sociedad.

Sinopsis

La intensidad de la vida de Ana, una periodista española, ha llegado a su clímax. En un viaje a la Amazonía que comienza como una investigación sobre deforestación y oro ilegal, conoce a don Abel, un hombre iniciado en una antigua ciencia sagrada. Ana se encontrará a sí misma en un ritual que le cambiará la vida.