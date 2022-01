La historia juzgará a los consejeros sino aprueban la Adenda 13 para activar Majes II

Cuando Luis Caballero se enteró de la decisión del Consejo Regional de no aprobar la Adenda 13 para reactivar Majes II, llamó a uno de los directivos de Cobra. La empresa española ejecuta el proyecto agroindustrial para irrigar 38.500 hectáreas en sociedad con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La respuesta fue que ya no continuarían con la obra. Caballero piensa que todavía la guerra no está perdida. En su condición de titular del gremio empresarial, llamará a los consejeros esta semana. Para él con la caída de Majes II, se desactivan casi 200.000 empleos.

Los consejeros regionales le dieron una estocada de muerte a Majes Siguas II. No aprobaron la Adenda 13.

Pude contactarme con un directivo de Cobra. Me ratificó que no esperarán más. Lo hicieron tres años. Fue importante lo conseguido en 2021: el visto bueno del Ministerio de Economía y Pro Inversión para la Adenda 13. Contraloría dio algunas recomendaciones para que siga el proyecto. Pero no imaginaron que iba a entramparse en el Consejo Regional. Sí, estamos bien preocupados. Se trata de una inversión de $ 650 millones que iba a generar cientos de miles de puestos de trabajo. Entiendo la coyuntura de este consejo regional, por los problemas judiciales, y las presiones que recibe. Pero a veces la historia nos coloca en una situación en donde debemos actuar. Sino aprueban lo del proyecto Majes, la historia los juzgará sobre lo que no hicieron y el daño que le causarán a Arequipa. En cambio, si lo aprueban la historia los reconocerá.

¿La decisión de Cobra de salir de Majes es definitiva?

No esperarán más. Podríamos tener opción en estos días de dar un mensaje firme que el proyecto continúa. Sería triste llegar a un arbitraje internacional en donde vamos a perder de todas maneras. Vamos a pagar por nada, por aire, porque no hay obra.

El Consejo Regional condujo la aprobación de la adenda de manera irresponsable. Hubo talleres del MEF y Pro Inversión para darles la información. No asistían. Ni siquiera hicieron predictamen para el debate.

Hay una falta de compromiso para sacar el megaproyecto. Majes II quemó etapas de análisis en varias instancias. No hay forma que con su aprobación haya alguna responsabilidad administrativa para los consejeros. ¿Qué puede fallar? No hay lógica.

Da la sensación que los gobiernos regionales carecen de visión para manejar proyectos grandes.

Tengo la impresión que, desde el sector privado, no pudimos “educar” a los actores de esta decisión. Arequipa es región minera, el 70% de su PBI lo genera esta actividad. Necesitamos diversificar para generar empleo. No estamos visualizando eso. Están desconectados de lo que sucede en la calle. Priorizamos obras pequeñas sin impacto.

Arequipa es una de las regiones que, después de la pandemia, no se recuperó.

Es la segunda región con empleo minero en el país. Pero a nivel de inversión estamos novenos. A futuro perderemos competitividad con relación a las demás regiones. Tenemos pocos proyectos mineros a la vista. Zafranal aún tiene observaciones en su EIA, Tía María está observado pese a tener todo en regla, Don Javier aún con estudios de prefactibilidad y Pampas del Pongo. No hay más. Hace seis años que nuestro PBI crece por debajo del promedio nacional, la contracción económica de 2020 alcanzó el 12 % en Perú, la de Arequipa es 15.1 %. Hace rato que crecemos mal.

El crecimiento del PBI es un concepto abstracto, cómo le afecta al ciudadano de a pie.

Crecer 2 % no ayuda a la incorporación de los nuevos profesionales que egresan de las universidades. Necesitamos 6 %. Todavía un PBI ideal puede ser 4 %, eso es imposible con las políticas actuales donde no se estimula la inversión privada. Entonces gran parte de nuestros profesionales tendrán que emigrar a Lima o incrementar el grado informalidad.

Sobre Majes II algunos sostienen que debemos volver al modelo pasado y desechar la Adenda 13.

Es complicado tratar de retroceder sobre lo avanzado, no reconocer la adenda 13 de Majes es deshacer y no hacer. Majes fue concebido como un proyecto agroexportador. Por eso ProInversión desarrolló módulos de terreno de 200 has. Ahora hay varios proyectos paralelos que caerán si no sale Majes II. Tisur tiene un proyecto de contenedores a la espera de la carga de Majes, hay un componente energético para desarrollar hidroeléctricas.

Dicen que las tierras será para los chilenos.

El capital no tiene nacionalidad. Si es chileno y beneficiará a la mayoría para generar empleo bienvenido sea.

También se rumorea que Cobra será transferida a una empresa de capitales franceses

El consorcio ACS efectúa una transferencia de acciones a Vinci, sin embargo, Cobra seguirá siendo lo mismo. Habiendo un traspaso de propiedad, mientras más saneados estén los temas más valor genera.