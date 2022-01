Escolares del sur y el retorno a las aulas pese a la pandemia

En el segundo año de la pandemia de la COVID-19, los colegios del sur tuvieron el reto de retornar en forma paulatina al dictado de clases presenciales. Algunas regiones, como Moquegua, avanzaron pero aún el resultado global es deficitario.

El gerente regional de Educación de Moquegua, Alfredo Cuayla Manchego, informó que la provincia de Ilo tuvo 32 colegios con niños en aula, 215 en la provincia de Mariscal Nieto y 196 en General Sánchez Cerro. En esta última provincia esa cifra significó el 100% de sus colegios.

En suma, en Moquegua, el 75% de sus instituciones retomaron la presencialidad. Ayudaron los padres de las zonas altoandinas que aceptaron el retorno y también la baja tasa de contagios COVID. La falta de acceso a internet para clases virtuales fue determinante.

En el otro extremo está Tacna. En el 2021, tuvo 63 instituciones educativas bajo la modalidad de presencialidad o semipresencialidad, de las más de 260 que existen en el departamento. La mayoría de esas 63 están en la provincia de Tacna, en la sierra.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna, Víctor Franco Castro, detalló además que trece de ellas pertenecen al sector privado y están ubicadas en la zona urbana.

La resolución ministerial N°531, ordena el reinicio de clases presenciales. Para ello, cada colegio deberá presentar un plan de trabajo en enero. Sobre las grandes unidades escolares tacneñas, Franco sostuvo que tienen la potestad de usar la modalidad semipresencial para cumplir con el distanciamiento en aulas.

En Cusco de sus 5 161 instituciones educativas habilitadas por el Ministerio de Educación, en un total de 1 720 colegios los estudiantes retomaron algún grado de presencialidad. Eso significa el 62% de avance. En Apurímac fueron 460 colegios los alcanzaron a tener clases en aula.

Lejanía y poco alumnado

En Arequipa retornaron a la semipresencialidad alumnos de 1139 instituciones educativas. Esto equivale a cerca del 43% de los 2 638 planteles estatales en la región. La Ugel de La Unión fue la única de la diez Ugel en conseguir que el 100% de sus escuelas se reactiven presencial y semipresencialmente.

Nancy Apaza, directora de la Ugel La Unión, explicó que el 95% acudió todos los días a las aulas y 5% de manera intercalada. “Nos ha favorecido la lejanía y ser pocos. No podemos compararnos con Islay y Camaná por ejemplo”, sostuvo la docente.

En La Unión hay 3900 escolares en todo los niveles. Apaza explicó que el 100% de las aulas de nivel inicial y los Programas no escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) regresaron presencialmente, mientras que en primaria lo hicieron 63 colegios y el resto de manera semipresencial. En secundaria, en 11 centros se activó la presencialidad y en uno la semipresencialidad. “Nos hemos podido dar cuenta que muchos niños no entienden lo que leen. No escriben sus nombres sino los dibujan”, explicó. En tanto, cien alumnos no pudieron ser ubicados por la Ugel. Apaza presume que fueron llevados por sus padres a otra provincia o región. Para ese último grupo se ha elaborado un cuaderno de recuperación que será entregado la primera semana de enero del 2022