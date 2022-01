Cevallos considera donar vacunas contra la COVID-19 a África

Con el 80% de la población vacunada contra la COVID-19 con dos dosis, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, estima donar vacunas para ciudadanos más vulnerables de lugares donde no hay acceso a los fármacos.

Cevallos anunció a La República que esta medida se tomaría debido a que hay vacunas que llegarán fuera de la programación establecida por su cartera.

“Muchas (vacunas) llegaron en el momento en que se necesitaban, otras no llegaron y, bueno, como está el contrato firmado, pueden llegar en enero, y en enero esas vacunas no nos van a ser todo lo útiles que queremos porque están fuera de la programación de la vacunación que nosotros establecemos. Lo que queremos es tratar de donarlas. Lo que queremos es que el laboratorio nos permita hacer esas donaciones para que no se venzan”, expresó.

Asimismo, el ministro indicó que uno de los beneficiarios podría ser en continente africano, donde hay un menor acceso a la vacunación.

“Hay países de otros continentes que no tienen. (...) África, sobre todo. (...) De hecho, nosotros ya hemos cursado una serie de cartas diciendo para qué países tenemos vacunas para entregar en caso ellos aceptaran, pero para eso tenemos que tener el visto bueno de la empresa”, añadió.

No obstante, Cevallos recalcó que la disposición para habilitarse las donaciones lo debe conversar con las empresas que le entregaron las vacunas.