Cevallos sobre vacunación: “Nosotros esperamos que en los próximos 2 meses debemos estar ya en el 90%”

En una entrevista para La República, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que la meta a nivel nacional es llegar al 90% de población inmunizada con dos dosis hasta febrero de este 2021. Además, resaltó que esta cifra también incluye a los niños de 5 a 11 años.

“Estadísticamente, en el mundo, el 80% es una cifra objetiva. Si podemos subir al 85% o al 90% sería mucho mejor. Es más complicado porque tenemos ya que romper la resistencia de los antivacunas (...) Nosotros esperamos que en los próximos dos meses debemos estar ya en el 90%”, manifestó.

Por otro lado, Cevallos sostuvo que ante las actuales bajas cifras para aplicarse la tercera dosis, la tarea de campaña no solo recae en el Ministerio de Salud, sino en las autoridades, organizaciones, entre otros.

“El mensaje del Minsa en todos lados es que completemos las dos dosis y vayamos a aplicarnos el refuerzo. Está en todos los idiomas, se hace el esfuerzo, se le da prioridad, pero ¿es tarea solo del ministerio? Todas las organizaciones sociales. La lucha contra la pandemia no puede verse como un problema que solo es del Minsa. Por ejemplo, necesitamos que los congresistas se coman el pleito, que —como representantes de sus regiones— salgan a luchar por la vacunación, por la dosis de refuerzo, muchos lo hacen”, precisó.

Asimismo, el titular del Minsa señaló que, ante el incremento de casos por la COVID-19, se irán implementando camas en centros de aislamiento y concentradores de oxígeno. Esto se daría para el mes de febrero.

“Tenemos más de 3.000 camas en centros de aislamiento, necesitamos también tener mayor cantidad de concentradores de oxígeno. Afortunadamente hemos crecido, tenemos más de 400 plantas funcionando y tenemos que mejorar nuestra cantidad de camas UCI. Actualmente, tenemos 3.700 en todo el país”.

“Entre enero y febrero. Ahora, este no es el problema central porque si vienen 200.000 contagios no vamos a poder controlarlo. Es imposible para nosotros. La estrategia, además de fortalecer nuestros hospitales, es evitar los contagios porque tenemos un déficit que no lo podemos resolver tan fácilmente, que son los recursos humanos.”

