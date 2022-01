Puente Piedra: perrito desaparece por ruido de cohetes y familia está desesperada

Un perrito de un año de edad está desaparecido desde el viernes 31 de diciembre, en Puente Piedra. El can estaba a la altura del mercado Modelo de Chillón junto a uno de sus dueños cuando unos cachetes lo asustaron.

El fuerte sonido hizo que se vaya corriendo del lugar y se pierda. Emely Darling Rodríguez, quien se encuentra a cargo del animal, está muy asustada, ya que durante Año Nuevo la ciudadanía siguió reventando juegos pirotécnicos, los cuales también afectan a las personas con autismo, adultos mayores, ciudadanos con problemas de salud mental, entre otros.

“Todo ocurrió alrededor de las 9.30 p. m. Me dicen que se lo ha llevado una señora, que ella lo ha recogido; pero yo toqué la puerta donde me decían y no había nadie. Ahora me dicen que está por San Diego”, comentó la dueña a este diario.

La mujer detalló que el perrito, que se llama Oso, tiene insuficiencia renal, por lo que semanalmente le colocan suero intravenoso, le dan medicamentos y dieta balanceada . Asimismo, tiene alergias en la piel que lo hace mucho más sensible.

Perrito está mal de salud desde hace un par de meses. Foto: Emely Darling Rodríguez

“Ayer me quedé hasta las 11.40 p. m. buscándolo. Como mi perrito es dócil y no muerde, seguro se ha dejado recoger por alguien. Dudo mucho que se haya ido corriendo por cuadras. Él no es de calle, para en mi casa”, añadió.