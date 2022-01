Víctor Villa: “Quieren satanizar la propuesta de las comunidades de Chumbivilcas”

El hombre que asesora a las comunidades de Chumbivilcas declaradas en huelga contra la minera Las Bambas, habla sobre la nueva etapa de diálogo pactada con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Dispara contra el excongresista Richard Arce y dijo que seguirá asesorando hasta que las empresas comunales sean proveedoras de la minera. Que formen parte de su cadena de valor.

¿Cuál es su balance de la reunión de ayer (jueves)?

Es positivo, aun no se ha concretado al 100%, sin embargo, se ha demostrado que hay predisposición por parte de las comunidades para seguir dialogando. La propuesta desde las comunidades es el saneamiento legal para el Corredor Minero para que ya no sean terrenos usurpados que les han quitado a las comunidades. Los comprará el Estado, luego las comunidades entrarán a la cadena de valor (de la minera) con el compromiso de ya no tomar la vía. Este camino ha sido difícil. Hubo enfrentamientos, la policía disparó perdigones, heridos, las comunidades han dormido sobre la vía, pero esperamos que ese capítulo ya se haya cerrado porque ayer la premier se ha presentado con cinco ministros, el gobernador regional, alcaldes y la mina acepta por primera vez en la historia que empresas comunales sean parte de su cadena de valor. Este fondo que reciban las comunidades por utilidades serán utilizado en proyectos de desarrollo social y económico que van a ser trabajados con el Estado y la minera. Es algo saludable lo que hemos conseguido y estamos por concretar, por eso nos sentimos optimistas.

¿Qué garantizará que el corredor siga desbloqueado?

La minera a través de su gerente, se han comprometido a dar apertura para que las empresas comunales den mantenimiento vial, encapsulados, micro pavimento, entre otros, y el Estado va a declarar toda la zona de tratamiento especial que significará proyectos para mitigar impactos ambientales y sociales y que los comuneros gocen de beneficios de la inversión minera y sean parte de la cadena de valor. Sobre esa base habrá dos reuniones más para aterrizar estas ideas y hacer una liberación de vía indefinida. La garantía es que sigamos conversando, que se haga un seguimiento permanente para que los ofrecimientos no queden en el papel, sino se concreten.

Para el excongresista Richard Arce, las demandas de Chumbivilcas son comerciales y no ambientales

Lo gracioso es que el señor Arce es parte del grupo Palomino y todos sabemos que esa empresa es proveedora de la minera. Que no tenemos demandas ambientales, es mentira. Tenemos cuatro mesas y en la segunda mesa pedimos que nos declaren como área de influencia directa por los impactos ambientales de los carros de altos tonelaje que transitan el corredor minero, así como la indemnización por daños y perjuicios que causaron hasta el momento, ser parte de la cadena de valor que, es lo que observa el señor, recién está en la tercera mesa.

¿Él observa que se insista en ser proveedores?

El señor Arce es parte de los personajes que quieren satanizar la propuesta de las comunidades al decir que es mercantilista, eso es mentira. Lo que proponemos es que las comunidades no sean solo obligadas a vender sus terrenos como en el caso de Fuerabamba (Apurímac) que se acabaron el dinero. Los cusqueños no queremos eso, hemos planteado participar de su cadena de valor y tener un flujo permanente. A ese señor Arce no le interesa las comunidades. Quiere que las comunidades reciban su canchita de grass sintética, semillas, tractorcito y se queden callados. Lo que planteamos es que se genere desarrollo económico en esa zona, sostenible y cuando se vaya la mina los proyectos estén andando.

¿Hay presencia del Estado en el corredor minero?

Chumbivilcas es la única provincia que no tiene conexión terrestre por vía asfaltada. Son zonas alto andinas que se dedican a sembrar productos papa nativa, crianza de ganados ovino, es una vida dura en esas alturas y ahora sienten que tienen una oportunidad de apalancar su desarrollo en cosechas de agua y fomentar la crianza de ovinos. Esta es una oportunidad para ver como salen de la pobreza y extrema pobreza y vean con buenos ojos la inversión minera.

¿Cuánto cobra por asesorar a las comunidades?

No tengo ningún contrato de honorarios. Hace 20 años asesoro a comunidades y zonas de la ciudad ad honorem, Fartac, FDTC, a muchos sectores gratuitamente. Seguiré ligado a las comunidades de Chumbivilcas porque tengo el interés personal como profesional y político de que funcione mi propuesta y si funciona, se comience a replicar en otros proyectos que tienen conflictos sociales en el país.