La Libertad: gerente de municipalidad agrede a director de programa de noticias

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Virú (MPV), Roger Ramiro Ubillús Gutiérrez, agredió al director del programa de noticias de Radio Ke Buena, Guillermo Engels Bazán Morales (35). El funcionario le propinó un cabezazo a Bazán cuando este lo entrevistaba, el viernes 31 de diciembre, en vivo, durante la recuperación de espacios públicos en la localidad de Virú, La Libertad.

El incidente ocurrió en la avenida Virú aproximadamente a las 10.20 a. m., cuando Ubillús dirigía al personal edil para ordenar dicha arteria. En eso se le acercó Bazán y le dijo que no hacía un buen trabajo para limpiar la basura de las calles y avenidas, a lo que el gerente le replicó que lo criticaba porque no lo habían contratado en la comuna.

Ambos involucrados fueron trasladados a la Comisaría de Virú. Foto: Archivo La República

“Tú estás picón, ¿por qué? Porque no te contrato. Tengo el expediente ahí que has solicitado contrato. Yo tengo el expediente. Te lo voy a mostrar; me comprometo a mostrarte el expediente”, le manifestó el funcionario a Guillermo Bazán.

Este último le pidió que le presentara el documento ahí mismo, que hablara con pruebas, y siguió con micrófono en mano al gerente, quien se detuvo y le dio un cabezazo en la cara que hizo caer al suelo al director del noticiero de Ke Buena, ante el asombro y reclamos de algunos transeúntes.

Como en la actividad de recuperación de espacios públicos, estaba apoyando un patrullero, los agentes de la ley intervinieron y llevaron a ambas personas a la Comisaría de Virú para deslindar responsabilidades.