Año Nuevo 2022: toque de queda, restricciones y multas para HOY, 31 de diciembre

Por las celebraciones de Año Nuevo, el Gobierno de Pedro Castillo dispuso una serie de medidas y restricciones para este 31 y 1 de enero a nivel nacional a fin de evitar el alza de contagios COVID-19 por la variante ómicron.

En esta nota, La República te detalla todo lo que debes saber para estas fechas, como qué puedes hacer y qué está prohibido.

Toque de queda en Perú HOY, 31 de diciembre

La inmovilización social obligatoria o toque de queda iniciará desde la 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente. La restricción tendrá que cumplirse a nivel nacional, sin distinción del nivel de alerta en el que se encuentre una región. La PNP y las FF. AA. recorrerán las principales calles de todo el Perú a fin de intervenir a los infractores.

Restricciones por Año Nuevo

Solo los vehículos autorizados o taxis pueden circular, quienes no estén habilitados serán sancionados.

No se podrán realizar actividades o reuniones sociales. En el caso de reuniones nucleares familiares, el Ejecutivo recomienda evitarlas.

El Minsa redujo el aforo en centros comerciales del 80% al 60% por las fiestas de Año Nuevo.

El ingreso a las playas estará prohibido durante este viernes 31 de diciembre y sábado 1 de enero de 2022 en el ámbito nacional.

¿Se puede ir a playas por Año Nuevo?

No. El Ministerio de Salud anunció el cierre de playas para este 31 y 1 de enero en todo el litoral, incluye también a ríos, lagos y piscinas. No obstante, hay algunos distritos que ampliarán la restricción hasta el 2 o 3 de enero, como Miraflores y Chorrillos.

“Se restringe el acceso a las playas, en todos los casos, la población debe respetar el distanciamiento físico corporal, el uso de mascarillas y las demás medidas de bioseguridad, como la presentación del carnet de vacunación para tener acceso a estos espacios públicos”, expresó el ministro Hernando Cevallos.

Restricción. Ministro cerró playas tras aglomeraciones en Navidad. Foto: Gerardo Marín/ La República

Multas por no acatar normas sanitarias

Sí hay multas por no cumplir con las restricciones. Según el Decreto Legislativo N.º 1458, las sanciones económicas pueden ir desde los S/ 88 hasta los S/ 440. La multa puedes cancelarla en el Banco de la Nación (BN) en los cinco días hábiles posteriores al de tu sanción. Si no lo haces, no podrás realizar ningún trámite ante cualquier entidad del Estado.

Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio . S/ 352,00

. S/ 352,00 Salir de casa durante la inmovilización social obligatoria . S/ 440,00

. S/ 440,00 No portar documento de identidad al salir o negarte a identificarte si te lo exige un integrante de la PNP o de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Multa: S/ 440,00