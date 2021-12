Resumen 2021: crímenes que conmocionaron a la ciudadanía en todo el Perú

Los crímenes a sangre fría no cesaron este 2021 en medio de la pandemia por el coronavirus. Hasta el 20 de noviembre se cometieron 512 homicidios en Lima Metropolitana, según datos de la Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri PNP). Por otro lado, también se mostraron en alza en provincias como Trujillo, donde este año se han cometido más de 190 asesinatos a manos de sicarios, mientras que en Ucayali se triplicaron los asesinatos.

En esta nota, recopilamos algunos de los homicidios que estremecieron a la ciudadanía en el territorio nacional.

Acribillado por no pagar cupo de cinco soles

El 24 de enero, en la calle Suárez del barrio Chicago, en el Mercado Zonal Palermo, cerca del Centro Histórico de Trujillo, el extranjero de nacionalidad venezolana Orlando Antonio Abreu Suárez (26) fue acribillado por Óscar Enrique Narro Cabrera, alias ‘Cara Cortada’. El móvil del asesinato sería el cobro de cupos, pues el joven vendedor se habría negado a pagarle la suma de 5 soles a dicho sujeto, según la PNP.

Orlando era abogado de profesión y había llegado al Perú hace 2 años tras escapar de la crisis en Venezuela. Empezó vendiendo de manera ambulatoria en la calle y enviaba dinero a su familia. Luego logró forjar un capital para tener su propio negocio.

El asesino huyó y se mantuvo oculto por algunos días, pero fue capturado el 21 de febrero en la casa de un familiar en el distrito de La Esperanza. Actualmente, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad Challapalca, ubicado en la serranía de la región Tacna.

Planificó el robo y mató a misionera

El 21 de abril, Moisés López Olórtegui (25) mató a la Nadia de Munari, una misionera laica italiana de 50 años que apoyaba a niños y adolescentes necesitados en Áncash. El sujeto contó ante la Policía que ingresó a la casa hogar Mamma Mia para apoderarse de los celulares que allí había.

La mujer que formaba parte de la Operación Mato Grosso en el Perú fue brutalmente atacada con un machete. “La noche del 20 de abril, mientras estaba en mi cama, pensaba cómo podía tener un celular y regalarle otro a mi esposa. En minutos planifiqué el robo en el hogar Mamma Mía”, confesó el asesino a los detectives de la División de Homicidios.

Olórtegui había estudiado en el Centro Agropecuario Mato Grosso, en Tangay, por lo que planificó todo el robo. Según reveló, él sabía que todos los que vivían en una casa de esta organización guardaban sus equipos celulares en el exterior de sus habitaciones. Metió un martillo y una linterna a su mochila. En el lugar, escaló por una puerta de dos metros para perpetrar el crimen. “Ya estando en el interior de la casa hogar escalé las paredes para llegar a las habitaciones de los pisos superiores”, detalló.

Nadia de Munari tenía 50 años y realizaba labor humanitaria en Áncash. Foto: Difusión

Cuando llegó al segundo piso, se sacó las zapatillas para no hacer ruido y vio los equipos celulares en dos repisas. “Escogí uno que no tenía patrón o contraseña, mientras que los demás se encontraban apagados”, explicó. “Ahí decidí ingresar a una habitación alumbrándome con la linterna, y encontré un celular sobre un escritorio. Fue en esas circunstancias que escuché el ruido de la cama. Al voltear vi la silueta de una persona que empezó a gritar. Se trataba de una mujer”, narró.

Era la misionera Nadia de Munari, a quien golpeó en la cabeza y terminó por matar.

18 personas asesinadas en el Vraem

Dos semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 23 de mayo, en el centro poblado de San Miguel, en el distrito de Vizcatán del Ene, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la región Junín, 18 ciudadanos (seis mujeres, dos menores de edad y 10 hombres) fueron asesinados por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que el crimen ocurrió a las 22.00 horas, aproximadamente, en un establecimiento que se dedicaría al expendio de licor y otras actividades.

Escenario brutal. El alcalde de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao Guerreros, fue el primero en avisar sobre la masacre del MPCP que se cobró 18 vidas. Foto: Aldair Mejía/La República

“Sendero Luminoso, dirigida por el delincuente Victor Quispe Palomino, en un acto genocida, asesinó la noche del 23 de mayo a 16 personas aún no identificadas, entre las que se encontraban dos niños, quienes fueron hallados calcinados e irreconocibles”, señalaron a través de comunicado oficial.

El panfleto decía “Limpiar al Vraem y el Perú de antros, de elementos de mal vivir, de parásitos y corruptos”.

Venganza de tráfico de terrenos en Ancón

Durante la madrugada del 22 de agosto, cinco personas —entre ellas dos niñas— fueron asesinadas a tiros por cuatro sicarios dentro de un vehículo por una venganza de tráfico de terrenos. El quíntuple crimen ocurrió al promediar las 3.00 a. m., frente a la mz. 82, lote 4, de la asociación Villamar de Ancón. Cuatro de las víctimas fallecieron en el auto Mitsubishi de placa A5Y-227, estacionado en el lugar.

Natali Tuya Jara (21); Pilar Angelita Castañeda Villaorduña (28) y su pareja, Army Bryan Amasiguel Espinoza (34), así como la hija de ambos de 13 años fueron los que perdieron la vida. La progenitora de Nataly falleció en el hospital. Jack Marlon Izuisa Zevallos fue herido por un proyectil en el abdomen y Deysi Esther Zevallos Luna (41) resultó herida por una bala en la columna cervical.

Uno de los detenidos y presunto autor material del quíntuple asesinato en Ancón. Foto: difusión

Los Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturaron a los sicarios de la banda Los Desquiciados de Villa Mar: Darwin Valdez Alvarez (22), Henry Jaime Mío Chunga (19), Marco Ventura Garcia (23), Cristofer Cesar Chipana Ramos (24). Estos fueron intervenidos cuando portaban una pistola marca Glock 17, una Mini Usi y un revólver marca Tauros perfectamente abastecidos.

Nancy Villaorduña, madre de Pilar, tenía como hábito acudir a la capital por temas estrictamente médicos. Justamente en esta ocasión quedaron en juntarse con Jack (uno de los heridos del tiroteo) y, para infortunio de la joven familia, sus vidas pagaron el precio de esta disputa por el tráfico de terrenos.

“Mi hija y mi yerno no tienen absolutamente nada que ver con el tema del tráfico de terrenos. Están diciendo cosas que no son y no voy a permitirlo, tenemos pruebas de que ellos vienen a Lima netamente para que Brain se pueda atender porque sufrió un derrame hace un par de años. Estaban en el lugar y momento equivocado”, enfatizó la deuda en ese entonces a La República.

El descuartizador de taxista

El 14 de setiembre, la familia de Gerver Coz Vara lo esperaba con los brazos abiertos para celebrar su cumpleaños numero 36. Sin embargo, el hombre que trabajaba brindando servicio de taxi por aplicativo nunca llegó. Había sido asesinado por Giancarlo Sánchez (25), un estudiante de veterinaria, quien descuartizó y quemó su cuerpo.

Los restos de Gerver Vara fueron encontrados por la PNP cuatro días después, el 18 en Cieneguilla. El asesino fue detenido el 2 de octubre mientras conducía la camioneta de su víctima en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo. Durante su confesión a la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, Sánchez reveló que “sentía algo” por Vara. “Como dije, sentía algo por él y solo me di cuenta de que me utilizaba. Sí, estoy arrepentido”, manifestó.

En un principio Giancarlo Paolo Sánchez Suárez negó la autoría del crimen, pero ante las pruebas presentadas por los agentes terminó por confesar. Foto: PNP

El perfil psicológico del sujeto mostró que es una persona estratégica que planifica sus acciones “buscando obtener el control sobre las situaciones”. “Proyecta baja autoestima, dependencia e impulsividad. Poco expresivo emocionalmente, optando por la constricción de sus afectos como mecanismo de afronte. Denota escasa empatía en su relación con el prójimo, al no evidenciar sentimientos encontrados”, detallaron en un comunicado.