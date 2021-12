Puno: Salud respalda vacunación en comunidades

Funcionarios de la Dirección Regional de Salud rechazan la posición de la Federación de Comunidades Campesinas del distrito de Acora, provincia de Puno. Esta organización que acoge a dirigentes y tenientes gobernadores de comunidades, emitió un comunicado contra la vacunación obligatoria.

Los tenientes gobernadores de dicha localidad, concluyeron que el Estado debería respetar el derecho de los ciudadanos de elegir si se vacuna o no . Según el pronunciamiento la exigencia del carné de vacunación, como requisito para ingresar a centros comerciales, afecta su derecho de libre elección.

El titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Juan Carlos Mendoza Velásquez, señaló que son respetuosos de las decisiones comunales, pero esta vez los tenientes gobernadores que se resisten a la inmunización están poniendo el riesgo a las personas y a la vez están perjudicando las políticas de control sanitario contra la COVID-19.

“Tiene que quedar en claro que no es una disposición cualquiera. Es una política de salud pública para la protección de todos. No es un virus cualquiera. Es una enfermedad que le ha causado la muerte a cientos de personas. Lo que queremos es que las personas estén vacunadas para después no estar en peores condiciones en un hospital. Entonces lo que está sucediendo es que las posiciones que se están tomando perjudican al sistema de salud”, dijo Mendoza.

Vidmar Mengoa Herrera, decano del Colegio Médico de Puno, dijo que el personal de salud es respetuoso de los pueblos indígenas y sus costumbres Empero llamó a tomar conciencia a quienes cuestionan la vacunación. Recordó que las dos vacunas bajaron el índice de mortandad de personas. “Lo que queremos es salvar la vida de todos sin distinción”, dijo Mengoa.

Oposición. En las comunidades de Santiago, Caylla (Juli) y Campanilla y Solitario (Yunguyo) los comuneros determinaron no permitir las restricciones para recibir atención en las entidades del Estado. Determinaron que buscará la intervención de la prefectura.