Madre de Dios: incautan media tonelada de pirotécnicos en Puerto Maldonado

Con la finalidad de evitar la comercialización no autorizada de productos pirotécnicos, efectivos policiales de Madre de Dios y la Fiscalía de Prevención del Delito de Tambopata ejecutaron un operativo en los mercados de la ciudad de Puerto Maldonado.

Producto del mismo, se logró incautar aproximadamente media tonelada de pirotécnicos, cantidad valorizada en S/ 70.000. También se intervino a tres personas por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

La fiscal Jackeline Villavicencio Cano exhortó a los directivos de las asociaciones de comerciantes y a los socios de los mercados a no expender estos productos que ponen en riesgo la salud de las personas.