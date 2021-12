Incendio en Mesa Redonda: este es el panorama de la zona afectada un día después | FOTOS

Un incendio de grado 4 se generó la noche del 30 de diciembre en el cruce del jirón Puno con Andahuaylas. Alrededor de 12 unidades de los Bomberos llegaron para atender la emergencia. Un miembro de Fiscalización de la Municipalidad de Lima indicó a RPP que el siniestro empezó cuando un globo de papel se desvió y cayó en el techo de la galería Plaza Central.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que luego del trabajo realizado por los más de 150 bomberos, el fuego ya no se expandirá más tras consumir los ambientes de material prefabricado, los mismos que funcionaban como almacén de plásticos.

El incendio ocurrió en el cruce del jirón Puno con Andahuaylas. Foto: URPI-LR

“El incendio se confinó alrededor de las 11 de la noche; sin embargo, hay unas llamas que se seguirán prendiendo durante el transcurso del día, pero lo importante es que esto no va a correr a otros espacios. Esta es la última labor de los bomberos que se tiene que realizar para que no haya ningún tipo de fuego. Según información de los propios bomberos, esto no se va a expandir. Son cosas que rebrotan”, dijo en conferencia de prensa.

El incendio se produjo en la Galería Plaza Central. Foto: URPI-LR

Comerciantes arriesgaron sus vidas para salvar mercadería

Una de las escenas que fueron difundidas en redes sociales fue en la que aparecen comerciantes desesperados de una de las galerías afectadas, quienes arriesgaron sus vidas al intentar rescatar lo que podían de la mercadería que estaba guardada en el almacén.

Contaminación atmosférica se extendería hasta distritos aledaños, según Senamhi

Los contaminantes del aire, generados por el incendio de Mesa Redonda, se desplazarán con dirección noroeste y afectarían a algunos distritos aledaños del Cercado de Lima como El Agustino, Rímac, La Victoria y San Juan de Lurigancho, afirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).