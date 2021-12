Incendio en Mesa Redonda: seguridad de Jorge Muñoz agarra a reportero y no le permite cumplir su trabajo

Un incómodo momento pasó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, durante la conferencia de prensa a los medios tras el incendio ocurrido en la galería Plaza Central, ubicada en el Centro de Lima. El periodista Iván Escudero de Exitosa le hizo una pregunta que dejó sin respuesta al burgomaestre sobre un documento que revela que dueños de galería incendiada en Mesa Redonda se comprometieron en 2017 a desmontar la construcción que funcionaba como almacén clandestino, pero no hubo fiscalización desde entonces.

“Esa es una pregunta que no es pertinente. En la noche he dado respuestas al respecto, no me voy a volver a pronunciar”, respondió tajantemente Muñoz ante las repreguntas del hombre de prensa.

Seguridad de Muñoz impide que reportero haga una pregunta

Minutos después, el reportero fue agarrado por un seguridad de Jorge Muñoz y no le permitió cumplir su trabajo durante un enlace en vivo. En las imágenes compartidas por Exitosa se observa que el comunicador intenta acercarse al alcalde de Lima para realizarle una pregunta sobre las familias damnificadas, pero es tomado por el agente.

Por otro lado, en el video también se ve que la gerente de comunicaciones de la comuna limeña, Yanixa Honor, se coloca delante de él e impide que realice sus labores. Luego, la funcionaria lo encaró por lo sucedido. “Por favor, respétalo, lo interrumpes. Él está hablando y le metes el micro, déjalo que hable, él te va a responder. Eres el único que le falta el respeto”, dijo la representante de prensa.

“Muéstreme usted en qué momento le he faltado el respeto, ¿preguntar es faltar el respeto? Yo sé hacer mi trabajo y tampoco le voy a decir que aprenda. He hecho mi trabajo. (Usted) Está equivocada, no me responde. Yo he preguntado con respeto. Siempre escucho y pregunto”, se defendió el reportero.