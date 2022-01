GORE resuelve contratos de 4 hospitales que se ejecutaban en Piura

El gerente de Infraestructura del gobierno regional (GORE) de Piura, Wilmer Vise, indicó que la entidad ha resuelto los contratos suscritos con los consorcios Hospital Piura y Los Algarrobos, empresas que tienen a cargo la ejecución de cuatro hospitales en la región. El primero era la unidad ejecutora de los nosocomios de Huarmaca, Huancabamba, Ayabaca, mientras el segundo venía trabajando el hospital Los Algarrobos.

“Los hospitales (del Alto Piura) han venido sufriendo constantes caídas en cuanto a la programación mensual. El contratista (Consorcio Hospital Piura) se ha encontrado desfinanciado (...) Hemos tenido que proceder de acuerdo a ley y a ellos ya se les notificó que se les rescindió el contrato”, explicó Vise.

Además, manifestó que para el 5 de enero se tiene planificado realizar la constatación física, con presencia de notario, de los tres hospitales ubicados en el Alto Piura. En esa línea, detalló que este procedimiento duraría en promedio unos quince días.

“Luego de esto se iniciará con la elaboración del expediente técnico del saldo de obra”, añadió el funcionario. Sin embargo, aseveró que aún no cuentan con proyecciones en torno a la fecha que podría demorar este proceso .

Por otro lado, Wilmer Vise resaltó que “ellos tienen que amortizar casi un promedio de más de 20 millones de soles por cada hospital. Por eso estamos trabajando en la parte legal para ver el tema de ejecutar las cartas fianzas y poder recuperar ese dinero”.

En cuando a las deficiencias que Contraloría General reportó del expediente técnico del hospital de Huarmaca, el funcionario indicó que el GORE Piura asumiría en el saldo de obra todas las irregularidades identificadas.

Contraloría inspecionó obra de Los Algarrobos. Foto: La Contraloría.

“Ha sido una contratación a suma alzada. Nosotros encontramos ya este expediente técnico elaborado (...) El expediente fue pagado por la Reconstrucción con Cambios. Nosotros, en coordinación con la gerencia general, podríamos asumir el costo en cuanto a la elaboración del expediente técnico”, comentó.

En cuanto al hospital Los Algarrobo, Vise puntualizó que se presentaron problemas similares a los reportados en el Alto Piura. También se realizará la constatación física en los primeros días de enero. Además, señaló que existe un arbitraje por los gastos del Plan COVID; no obstante, considera que esto no supondrá un retraso para el avance del proyecto. “Los gastos del Plan COVID no son parte del contrato contractual (...) A la empresa no se le debe ninguna valorización contractual”, sentenció.

Solicitud

El gerente general, Mario Otiniano, comentó que se contempla la posibilidad de acudir al Consejo Regional para que el proceso de contratación de las próximas empresas ejecutoras se lleve a cabo por la modalidad de adjudicación directa .

Avance

El centro de salud de Huarmaca presenta un avance físico del 43%; en el caso de Huancabamba, el avance es de un 54%; y en Ayabaca, es de un 31%. Estos nosocomios fueron adjudicados durante la anterior gestión, entre los años 2015 y 2018, y están valorizados en más de 269 millones de soles. En el caso del hospital Los Algarrobos, la obra está valorizada en más de 24 millones de soles. Para el mes de septiembre presentaba un avance físico del 30%.