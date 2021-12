Chiclayo: detectan irregularidades en expediente técnico y trabajos ejecutados en colegio

Dos situaciones irregulares se han detectado en la ejecución de la obra de rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa inicial n.° 044 Capullitos del pueblo joven Santa Rosa, ubicado en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. La obra está cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y es financiada por la Reconstrucción con Cambios (RCC) por S/ 2 606 931,30.

Deficiencias

De acuerdo al informe de hito de control n.° 038-2021, el equipo del Órgano de Control Interno (OCI) de la comuna chiclayana encontró que lo encontrado en la obra no guarda relación con lo establecido en el expediente técnico .

PUEDES VER Lambayeque: rechazan incremento de arbitrios a contribuyentes en Chiclayo

El 11 de agosto de 2021, el residente solicitó al supervisor la suspensión del plazo de ejecución de la obra para proceder a la elaboración de los adicionales y deductivos del proyecto. Esta recomendación se dio tras conocerse un estudio de suelos que concluía que no se podían realizar las partidas de relleno y se había hallado nivel freático, lo cual difería del expediente técnico.

Cabe señalar que el 12 de agosto de 2021 se firmó un acta de suspensión de plazo de ejecución de obra por la discrepancias entre el expediente y lo encontrado en el área de trabajo.

Posteriormente, el Consorcio Educación, responsable del proyecto, procedió a presentar el expediente técnico de adicional y deductivo de obra; sin embargo, fue observado hasta en tres oportunidades, y fue subsanado en las siguientes fechas: el 23 de octubre, 8 de noviembre y 22 de noviembre de 2021. Esta situación dificultó el reinicio de los trabajos.

Es así que el 25 de noviembre, el contratista supervisor hizo llegar a la MPCh las subsanaciones de las observaciones del expediente técnico adicional y deductivo; empero, la entidad demoró, por más de 12 días hábiles, en la aprobación de adicional de la obra.

“(...) Esta situación generaría el pago de mayores gastos generales en perjuicio económico de la entidad, además de generar un retraso en la culminación de la obra en el plazo previsto”, precisó la entidad de control.

Un segundo hecho observado es que el 21 de octubre de 2021 el OCI comprobó que se habían reiniciado los trabajos con la ausencia del supervisor y la presencia del residente. Días después, el 23 de noviembre de 2021, la entidad de control volvió al lugar de la obra y constató que los trabajos estaban suspendidos.

“(...) Durante el período de suspensión de obra se ejecutaron trabajos sin supervisión: cimentación de la edificación. A la fecha, las características de cimentación aún no están definidas, pues forman parte de un expediente adicional y deductivo de obra que no se encuentra aprobado por la entidad. Se habrían realizado trabajos no acordes con la modificación del expediente técnico ”, se precisa en el informe de control.

El informe fue remitido a la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, a fin de que se adopten las medidas correctivas.

La República buscó tener la versión de funcionarios de la comuna de Chiclayo, pero hasta el cierre de esta nota no se pudo efectuar alguna entrevista. No obstante, fuentes cercanas al municipio aseguraron que se tomarán acciones para asegurar la calidad y la ejecución de la obra.