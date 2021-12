Arequipa: Autodema favoreció a proveedora, según la Contraloría

Un informe de Contraloría, halló responsabilidad penal, civil y administrativa, en funcionarios de Autodema, por irregularidades en la contratación de maquinaria para trabajos de encauzamiento del río Siguas . Según la entidad, se habrían dividido las órdenes de servicio para generar contrataciones menores a 8 UIT y así favorecer a una proveedora con la contratación directa.

El informe señala que, en noviembre del 2019, se requirieron servicios de alquiler de tractor oruga por 200 horas. Y aunque se contaba con la disponibilidad presupuestal, se dividió el trabajo en dos órdenes de 100 horas (por un valor de S/ 33 mil cada una), para evitar la licitación.

A la proveedora, no solo se le habría favorecido con el alquiler del tractor oruga, también se generó una orden de servicio aparte para la movilización de la maquinaria. Los trabajos debieron realizarse en diciembre del 2019. No obstante, Contraloría señala que la proveedora no acreditó el trabajo de 40 horas, a pesar de ello se le pagó, lo que generó un pago S/ 12 936 por labores inexistentes.

Se halló responsabilidad penal y administrativa en los funcionarios Alfonso Cari Pumahuanca, Ronald Valverde Begazo, Roger Álvaro Quispe y Félix Valdivia Roldán.