Trujillo: Contraloría detecta perjuicio de S/ 109.000 en parque de Víctor Larco

La Contraloría General de la República (CGR), en el marco del megaoperativo de control en La Libertad, detectó pagos en exceso y la inaplicación de penalidad por la falta de permanencia de personal clave en la obra de un parque de la quinta etapa de la urbanización San Andrés, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo.

Según el ente contralor, dicha situación ha ocasionado un perjuicio económico superior a los S/ 109.000 en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en el proyecto del parque Marcos Calderón.

Según la CGR, la comuna no aplicó la penalidad a la constructora. Foto: CGR

De acuerdo al Informe de Control Específico N.º 025-2021-2-0424-SCE, la comisión auditora comprobó que hubo falta de permanencia del residente de obra y también ausencia del ingeniero de seguridad de la misma. Por ello, cuatro funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil o penal en estos hechos.

De acuerdo a las indagaciones de la CGR, el residente de obra participó simultáneamente en cuatro obras públicas en diferentes provincias liberteñas. Por todo esto, la entidad recomendó al procurador público iniciar las acciones legales, civiles y penales contra los funcionarios implicados.

El subgerente de Obras y Proyectos de la comuna, Martín Mendoza Carrillo, envió al gerente de esta misma dependencia, Álvaro Villa Vera, el informe 379-2021-SGOP/GODU/MDVLH, de fecha 22 de diciembre de 2021, en el cual dio sus descargos y arguyó que fue el residente quien sorprendió a la municipalidad.

“La responsabilidad que se me pretende imputar no me corresponde al haber sido sorprendido por profesionales que sí tenían dicha responsabilidad, como es el residente de obra Manuel Salcedo Campos y el supervisor de obra Walter Cabello Sánchez”, expresó Martín Mendoza.