Pandemia: Lambayeque cierra el año con 60.300 personas sin empleo formal

A pocos días de que concluya un año más de la pandemia, el Centro de Empleo Lambayeque dio a conocer la cifra de personas sin un puesto de trabajo formal. El titular de dicha entidad, Alberto Guzmán Enríquez, informó que 60.300 lambayecanos (6%), de un total de 1 006 000 personas del grupo de población económicamente activa (PEA), siguen desempleados en la región.

En declaraciones a la prensa, el funcionario detalló que de este número de personas, unos 42.000 (70%) son jóvenes que concluyeron la universidad o el colegio y no encuentran oportunidades de trabajo tras varios meses. En tanto, el 30% restante son colaboradores afectados por la suspensión perfecta de labores, que hasta el momento no recuperan su puesto o un nuevo empleo.

“En la región Lambayeque estamos en el 6% de desempleo. Esperamos que con el shock de inversiones privadas se puedan generar puestos de trabajo estables, porque por del lado del Estado, el trabajo es temporal (…). Los jóvenes son los que engrosan la cifra de desempleo. El sector más afectado por la pandemia en la región fue el turismo, y que aún padece por algunas medidas”, explicó.

Suspensión perfecta

Guzmán Enríquez manifestó que en Lambayeque unas 180 empresas se acogieron a la modalidad de suspensión perfecta por los efectos de la pandemia durante los meses más complicados del 2020, lo que ocasionó que más de 15.000 personas terminen en la calle (cifra oficial) y, hasta la fecha, luego de varios meses, sigan en la informalidad, desarrollando trabajos eventuales.

A diario, los jóvenes buscan oportunidades de empleo formal. Foto: La República.

El jefe del Centro de Empleo Lambayeque cuestionó que pese a que varios de los negocios fueron beneficiados por el programa Reactiva Perú, no hayan recontratado a su personal. “Hay muchas empresas que recibieron dinero para reactivar su capital, pero tomaron el dinero y no contrataron. No hay duda (de) que es un tema que se debe de investigar”, sentenció.