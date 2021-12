“No se trata de cerrar las playas, sino de educar a la población”, afirma alcalde de Barranco

Tras lo manifestado por el Ministerio de Salud sobre el cierre de playas, el alcalde de Barranco se pronunció al respecto y manifestó que no está de acuerdo con la medida, pero tendrán que acatarla. Asimismo, precisó que la mejor opción sería educar conscientemente a la ciudadanía para que se respeten las normas y no ocurra lo sucedido durante Navidad.

“Nosotros como municipalidad tenemos la posición de acatar lo que el Gobierno central disponga, y para acatar estas medidas debemos contar con el apoyo de las fuerzas policiales, que son las que pueden controlar la cantidad de gente que acude a las playas y que ya se está evidenciado en los videos que no es fácil. Nosotros acatamos lo del Gobierno; sin embargo, el tema aquí no se trata de cerrar las playas, el tema aquí tiene que ver más con prevención y educación, que no estamos haciendo. No le estamos enseñando a la población a respetar las medidas”, dijo para Canal N.

Asimismo, reiteró que pese a su posición acatarán lo dispuesto por el Ministerio de Salud, pues es una medida que busca reducir el incremento de contagios por el nuevo coronavirus.

¿Qué dijo el ministro de Salud sobre el cierre de playas?

El titular del sector salud señaló que este 31 de diciembre y 1 de enero estará prohibido el ingreso a las playas, ríos, lagos, lagunas y piscinas públicas. La medida fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, con el objetivo de paliar el avance de la COVID-19.

“Se restringe el acceso a las playas, en todos los casos, la población debe respetar el distanciamiento físico corporal, el uso de mascarillas y las demás medidas de bioseguridad, como la presentación del carnet de vacunación para tener acceso a estos espacios públicos”, precisó.